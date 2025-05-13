Новые правила на рынке труда: что грозит недобросовестным работодателям

Дискриминационными предложениями займется Госпродпотребслужба

Вакансии от работодателей, размещенные в Интернете или на печатных площадках, начнут проверять. Госпродслужба начала мониторинг объявлений о вакансиях относительно нарушений антидискриминационного законодательства. Работодателям и рекрутинговым агентствам при создании вакансии запрещено указывать требования по возрасту или полу кандидатов.

Контроль соблюдения этих норм будет осуществляться как планово, так и по жалобам граждан. Об этом сообщил Олег Кобельков, начальник отдела контроля за рекламой, в эфире телеканала "Киев 24".

В объявлениях о работе также нельзя указывать требования по расе, сексуальной ориентации, наличию инвалидности и других признаков, по которым возможна дискриминация. Такие ограничения призваны обеспечить равные возможности для всех граждан.

Проверки будут осуществляться специальным подразделением Госпродпотребслужбы. Нарушителям грозят административные санкции согласно действующему законодательству.

Напомним, на рынок труда повлияла война России против Украины, а также мобилизация украинцев. Во многих областях не хватает рабочих рук. Девелоперы не в первый раз сталкиваются с дефицитом кадров, но сейчас ситуация, пожалуй, самая серьезная.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине появляются вакансии для кандидатов со знанием ChatGPT — условия и зарплаты.