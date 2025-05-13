Нові правила на ринку праці: що загрожує недобросовісним роботодавцям

Пропозиціями, які є дискримінаційними, займеться Держпродспоживслужба

Вакансії від роботодавців, розміщені в Інтернеті чи на друкованих майданчиках, почнуть перевіряти. Держпродспоживслужба розпочала моніторинг оголошень про вакансії щодо порушень антидискримінаційного законодавства. Роботодавцям та рекрутинговим агентствам під час створення вакансії заборонено вказувати вимоги щодо віку чи статі кандидатів.

Контроль за дотриманням цих норм здійснюватиметься як планово, так і за скаргами громадян. Про це повідомив Олег Кобельков, начальник відділу контролю за рекламою, в етері телеканалу "Київ 24".

В оголошеннях про роботу також не можна зазначати вимоги щодо раси, сексуальної орієнтації, наявності інвалідності та інших ознак, за якими можлива дискримінація. Такі обмеження покликані забезпечити рівні можливості працевлаштування для всіх громадян.

Перевірки здійснюватимуться спеціальним підрозділом Держпродспоживслужби. Порушникам загрожують адміністративні санкції згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, на ринок праці вплинула війна Росії проти України, а також мобілізація українців. У багатьох сферах не вистачає робочих рук. Девелопери не вперше стикаються з дефіцитом кадрів, але зараз ситуація, мабуть, найсерйозніша.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні з’являються вакансії для кандидатів зі знанням ChatGPT — умови та зарплати.