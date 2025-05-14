Хіба нам потрібен ще більший стрес? Перший півфінал Євробачення-2025 у мемах та жартах

Україна була останньою, про чиє проходження у фінал оголосили

Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025 відбувся у швейцарському Базелі 13 травня. Мережею ширяться меми щодо цієї яскравої події.

"Телеграф" зібрав найяскравіші жарти про перший півфінал Євробачення 2025. 13 травня виступили конкурсанти з 15 країн, а у фінал пройшли 10 з них.

Представники України, гурт Ziferblat, виступали під номером 5 та пройшли у гранд-фінал, підкоривши глядачів своєю піснею "Bird of Pray" та яскравим виступом. Один з мемів стосується саме цього — Україна була останньою, про чиє проходження у фінал оголосили.

Також жартують про інші моменти конкурсу, зокрема його розтягнутість за часом. Іронізують автори мемів і щодо уваги, яку українці приділяють Євробаченню, залишаючи всі справи. Є жарти й з приводу інших конкурсантів.

Як розповідав "Телеграф", гурт Ziferblat отримав гучні овації глядачів. Центральною темою їхньої пісні стала надія на краще майбутнє, а образ птаха — символом свободи та відродження. Представники України виступали у яскравому вбранні, над яким працював відомий дизайнер Іван Фролов.

Які країни пройшли у фінал "Євробачення-2025" після першого півфіналу: