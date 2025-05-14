Рус

Хіба нам потрібен ще більший стрес? Перший півфінал Євробачення-2025 у мемах та жартах

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Виступ українців був яскравим Новина оновлена 14 травня 2025, 08:07
Виступ українців був яскравим. Фото Колаж "Телеграф"

Україна була останньою, про чиє проходження у фінал оголосили

Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025 відбувся у швейцарському Базелі 13 травня. Мережею ширяться меми щодо цієї яскравої події.

"Телеграф" зібрав найяскравіші жарти про перший півфінал Євробачення 2025. 13 травня виступили конкурсанти з 15 країн, а у фінал пройшли 10 з них.

Представники України, гурт Ziferblat, виступали під номером 5 та пройшли у гранд-фінал, підкоривши глядачів своєю піснею "Bird of Pray" та яскравим виступом. Один з мемів стосується саме цього — Україна була останньою, про чиє проходження у фінал оголосили.

Також жартують про інші моменти конкурсу, зокрема його розтягнутість за часом. Іронізують автори мемів і щодо уваги, яку українці приділяють Євробаченню, залишаючи всі справи. Є жарти й з приводу інших конкурсантів.

Як розповідав "Телеграф", гурт Ziferblat отримав гучні овації глядачів. Центральною темою їхньої пісні стала надія на краще майбутнє, а образ птаха — символом свободи та відродження. Представники України виступали у яскравому вбранні, над яким працював відомий дизайнер Іван Фролов.

Які країни пройшли у фінал "Євробачення-2025" після першого півфіналу:

  • Норвегія;
  • Албанія;
  • Швеція;
  • Ісландія;
  • Нідерланди;
  • Польща;
  • Сан-Маріно;
  • Естонія;
  • Португалія;
  • Україна.
Теги:
#Україна #Меми #Євробачення 2025