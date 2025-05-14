Прошла ли Украина в финал "Евровидения-2025": результаты голосования первого полуфинала (видео)

Десятку победителей определяли с помощью голосования зрителей

Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025", на котором Украину представила группа Ziferblat. Артисты выступили под номером 05 и прошли в гранд-финал, покорив зрителей своей песней "Bird of Pray" и ярким выступлением.

Сегодня за право пройти в финал "Евровидения-2025", помимо Украины, соревновались представители 14-ти стран: Исландии, Польши, Словении, Эстонии, Швеции, Португалии, Норвегии, Бельгии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании, Нидерландов, Хорватии и Кипра.

Десятка победителей первого полуфинала конкурса определялась исключительно в результате зрительского голосования. За группу Ziferblat смогли проголосовать только те украинцы, которые находятся сейчас за границей.

Как выступила Украина в первом полуфинале "Евровидения-2025"

Группа Ziferblat после выступления в первом полуфинале получила громкие овации зрителей. Артисты исполнили песню "Bird of Pray", центральной темой которой стала надежда на лучшее будущее, а образ птицы — символом свободы и возрождения.

Представители Украины выступали в ярких нарядах, над которым работал известный дизайнер Иван Фролов. Костюмы участников конкурса дополнили символические и уникальные украшения бренда SOVA.

Какие страны прошли в финал "Евровидения-2025" после первого полуфинала:

Норвегия; Албания; Швеция; Исландия; Нидерланды; Польша; Сан-Марино; Эстония; Португалия; Украина.

Украина прошла в финал "Евровидения-2025"

Отметим, что представители стран "большой пятерки" (Испания, Германия, Италия, Великобритания и Франция) автоматически прошли в финал "Евровидения". Также к ним присоединяется страна, победившая в прошлом году — Швейцария.

Второй полуфинал "Евровидения-2025" пройдет в четверг 15 мая, а финал — в субботу, 17 мая.

"Телеграф" писал ранее, за кого украинцам не стоит голосовать на Евровидении 2025. Некоторые участники конкурса имеют запятнанную российским следом репутацию.