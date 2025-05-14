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Словно детский лепет. Заслуженная метеоролог объяснила, почему в прогнозах синоптиков много ошибок

Автор
Игорь Тимофеев
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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное. Фото Freepik

Синоптики должны давать свои выводы на рассмотрение Ученого совета УкрГМИ

Некоторые громкие заявления украинских синоптиков, в том числе о самом низком за 10 лет уровнем влаги в почвах, требуют проверки, особенно на фоне падения уровня профессиональности синоптиков Гидрометцентров. Поэтому квалифицированные специалисты Украинского гидрометеорологического института практически не общаются с ними.

Об этом в интервью "Телеграфу " рассказала ведущая ученая, физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Она объяснила, почему в прогнозах все больше ошибок.

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— Если синоптики делают какие-то выводы, они должны обязательно передать их в наш институт, рассмотреть на Ученом совете, чтобы мы могли исследовать это должным образом и подтвердить или опровергнуть. А то, как они сейчас высказываются, — это, честно говоря, похоже на детский лепет, — говорит ученая.

Наш институт является главным научным учреждением в области климата и погоды. К сожалению, в настоящее время нарушены рамки доступа к науке. Это негативно повлияло на количество и качество метеорологических исследований. Поэтому в прогнозах все больше ошибок. И вообще, метеорологов, именно ученых, в Украине становится все меньше, — добавила она.

По ее словам, Украине необходимы исследования стремительных климатических изменений.

— Растет количество аномальных явлений: если уж дождь, — то сильный, с порывами ветра, градом, грозами. А это несет угрозу людям и инфраструктуре. Так же с температурой — колебания резкие, это приводит к стихийным бедствиям. За этими процессами нужно не только наблюдать, но и глубоко исследовать, — говорит заслуженная метеоролог.

Она объяснила, что имеет свою модель изменений крупномасштабной атмосферной циркуляции и модель долгосрочного прогнозирования на два месяца.

— Ее знают аграрии, занимающиеся посевом. И эти наши модели не уступают европейским или американским. Но они не востребованы. И это очень грустно, — говорит физик атмосферы.

Еще одна проблема, по ее словам, сейчас молодых метеорологов не готовят должным образом. Их обучают только базовым вещам вместо глубокой профессиональной подготовки.

— А мы должны передать свои знания, чтобы кто-то после нас продолжил дело. В Украине метеорологов не просто мало, в некоторых университетах сокращают метеорологические курсы. Было такое, что до "большой" войны приезжали иностранные ученые, чтобы помочь восстановить метеорологическую культуру. Но сейчас мы многое теряем. Уровень падает.

Я имею право это сказать, потому что я — один из старейших метеорологов страны, и я заслуженный метеоролог Украины, — подчеркнула Вазира Мартазинова.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", как теплые зимы ударят по здоровью украинцев.

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#Прогноз погоды #Климатологи #Вазира Мартазинова #метеоролог #Синоптик