Буданов назвал, чем России грозит отсутствие Путина на переговорах в Стамбуле

Россия опровергает собственную пропаганду

Кирилл Буданов оценил решение главы России Владимира Путина проигнорировать переговоры Украины и России в Стамбуле, которые он сам инициировал. По мнению главного разведчика Украины, отсутствие Путина разрушает идею России о якобы "нежелании Украины заканчивать войну".

"Наш президент сделал решительный такой шаг, прямо сказав "я приезжаю, я готов". И здесь уже не получится сказать, что это что-то другое. Здесь по факту они не подготовились к этому", — сказал Буданов журналистам.

Переговоры в Стамбуле – что известно

Эту встречу предложил лично Путин. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на нее. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Турции 15 мая.

Однако глава Кремля решил не ехать и отправил в Стамбул четырех переговорщиков — Владимира Мединского, Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.

Как сообщал Телеграф, накануне Буданов одобрил решение Зеленского приехать в Турцию для переговоров с РФ. Таким образом, президент демонстрирует искреннее стремление и готовность к завершению войны, считает глава ГУР.