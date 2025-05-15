Буданов назвав, чим Росії загрожує відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі

Росія спростовує власну ж пропаганду

Кирило Буданов оцінив рішення глави Росії Володимира Путіна проігнорувати переговори України та Росії у Стамбулі, які він сам і ініціював. На думку головного розвідника України, відсутність Путіна руйнує ідею Росії про нібито "небажання України закінчувати війну".

"Наш президент зробив рішучий такий крок, прямо сказавши "я приїжджаю, я готовий". І тут вже не вийде сказати, що це щось інше. Тут по факту вони не підготувались до цього", — сказав Буданов журналістам.

Переговори у Стамбулі — що відомо

Цю зустріч запропонував особисто Путін. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має на них погодитися. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме на Путіна у Туреччині 15 травня.

Проте глава Кремля вирішив не їхати та відправив до Стамбула чотирьох переговірників — Володимира Мединського, Михайла Галузіна, Ігоря Костюкова та Олександра Фоміна.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні Буданов схвалив рішення Зеленського приїхати у Туреччину для переговорів із РФ. Таким чином президент демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни, вважає глава ГУР.