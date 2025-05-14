Буданов впервые сказал, поддерживает ли решение Зеленского встретиться с Путиным

Глава государства готов пойти на этот шаг, чтобы добиться желаемого результата

Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Украине нужно прекращение огня для сохранения жизни людей.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии РБК-Украина. Он считает, что позиция украинского президента, который заявил о готовности безотлагательно встретиться с российским президентом, чтобы лично говорить о возможном перемирии, абсолютная правильная.

По мнению Буданова, Зеленский, таким образом, демонстрирует искреннее стремление и готовность к завершению войны.

"Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизнь наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем добиться желаемого результата", — сказал он.

Что предшествовало

Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле после того, как союзники Украины поставили ему дедлайн для согласия на перемирие. Европейские страны предупредили Москву, что ее ждут санкции в случае отказа от установления перемирия.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу, но только после полного прекращения огня. Позже он заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции 15 мая. Президент Украины отмечал, что на переговорах с российским диктатором он будет говорить о прекращении огня и обмене пленных.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что также может прилететь в Турцию. По предварительной информации СМИ, от имени Вашингтона туда отправятся спецпредставители Белого дома Стив Виткофф и Кит Келлог.