Идеальное место для тех, кто ищет умиротворения. Лумшоры стоит посетить не только ради чанов (фото)

Там находится самая большая горная долина Украинских Карпат

Отдых в Украине может подарить незабываемые впечатления и оздоровить. У нас есть много прекрасных мест для отдыха, в частности, стоит побывать в высокогорном селе Лумшоры, которое известно своими чанами.

"Телеграф" рассказывает об этом небольшом селе в Перечинском районе Закарпатской области на склонах Карпатских гор. Оно расположено на берегу реки Туричка.

Уникальные природные условия сделали Лумшоры курортом еще в XVIII веке

Село имеет целебные минеральные воды и еще с XVIII века их стали использовать для купания в горячих чанах. Такое оздоровление было популярно среди состоятельных людей. Большие металлические емкости наполняли минеральной водой, а под ними разводили костер, нагревая воду до комфортной температуры.

Именно так это выглядит и в наши дни. Лумшорские чаны на свежем воздухе помогают расслабиться, восстановить силы и снять стресс, что очень актуально сейчас для украинцев.

Лумшоры – это не только чаны

Кроме водных процедур, Лумшоры дарят возможность насладиться невероятными видами. Это идеальное место для тех, кто ищет покоя, умиротворения и гармонии с природой.

В частности, стоит посетить самую большую долину Украинских Карпат Руна (Рівна). Это комплекс высокогорных альпийских лугов, простирающийся на 1100 гектаров на высоте 1479 метров над уровнем моря.

Как добраться до села Лумшоры

На автомобиле: Из Ужгорода ехать на юг по трассе Н13 в сторону Перечина (около 60 км). В Перечине вернуть на дорогу Р21 и продолжать ехать еще около 10 км.

На автобусе: С центрального автовокзала Ужгорода автобусом нужно доехать до Перечина (примерно 1 час). Из Перечина ходят маршрутки и автобусы в Лумшор, ехать около 30 минут.

На электричке: На центральном железнодорожном вокзале можно сесть на электричку в Перечин. Далее в Лумшоры — автобус или маршрутка.

Цены на отдых в Лумшорах

Цены на 2-х местный номер стартуют от 600 гривен. Домик в стиле шале до 11 человек стоит 4800 гривен.

Цены на отдых в чанах разные. Стартуют от 500 гривен в час.

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