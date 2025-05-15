Не только заморозки и гроза. Каким областям не повезет с погодой в ближайшие дни

Погода к концу недели отличится своим контрастом

Украину продолжает накрывать непогода с дождями и заморозками. Однако в ближайшее время ожидается кратковременное потепление.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Снова приморозит? Синоптик рассказал, когда ждать новых заморозков в мае ".

"В период с 16 по 20 мая будут наблюдаться заметные колебания температуры с более высокими показателями на юге и востоке страны и более низкими значениями в северо-западных областях", — говорит синоптик.

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу, 16 мая, на западе страны днем температура составит до +13 градусов, а ночью — до +3 градусов. Однако во Львовской и Ровенской областях обещают заморозки от 0 до -5 градусов. На севере страны столбик термометра будет днем показывать от +10 до +20 градусов, теплее всего будет в более восточных регионах. При этом на востоке, в центре и юге страны солнце пригреет до +20 градусов. Осадки накроют центральные и северные области.

Погода в Украине 16 мая

В субботу, 17 мая, синоптики прогнозируют значительное потепление, однако осадки накроют почти все области. На западе и севере термометр будет показывать +15 градусов днем и до +6 градусов ночью. Центральные, южные и восточные регионы ожидают до +22 градусов и небольшой дождь. Однако в этот день синоптики тоже обещают немалые заморозки на востоке Украины.

Погода в Украине 17 мая

В воскресенье, 18 мая, будет прохладнее, а в некоторых регионах даже прогнозируют дождь. На западе и севере термометр покажет от +14 до +18 градусов, а на востоке и в центре от 15 до 19 градусов тепла. Южным областям прогнозируют до +18 градусов днем с дождями и грозой.

Погода в Украине 18 мая

По словам Кибальчича, в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться преимущественно влажная погода, с частыми дождями, иногда порывистым ветром и холодными ночами практически по всей Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину вернется почти летнее тепло.