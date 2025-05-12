Ай, молодца: политолог объяснил, как Путин сам себя переиграл и угодил в собственную ловушку

Кремль не желает прекращать наступление в Украине, а желает и дальше водить Трампа за нос и тянуть время

Российский правитель Владимир Путин со своим предложением "переговоров в Стамбуле" сам себя загнал в ловушку, которую изначально готовил для Украины. Теперь он оказался "на растяжке" – поехать в Турцию Путин по ряду причин не в состоянии, а если он не поедет, это может обернуться для России очень серьезными последствиями.

Про это написал политолог Иван Преображенский в своей колонке для Deutsche Welle. Преображенский напомнил, что Путин фактически проигнорировал требование ряда стран Европы, а также Украины и США относительно безусловного 30-дневного прекращения огня – и запустил процесс, который, в итоге, перестал контролировать.

"Лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции, вместе с Владимиром Зеленским придумали как поставить самого Путина в максимально некомфортное положение и попытаться навязать ему все же 30-дневное перемирие. Они потребовали его заключения до конца 12 мая, как продолжения куцего одностороннего прекращения огня на 9 мая. США их поддержали. И тут, говоря штампами кремлевской пропаганды, Путин попробовал показать, что он всех переиграл. Собрав ночной брифинг, на котором было запрещено "из-за позднего времени" задавать ему вопросы, российский лидер поставил Украине ультиматум. Мол, он посылает свою делегацию для переговоров 15 мая в Стамбул, и ждет там же украинцев. Перемирие побоку. Он не хочет давать украинской армии возможность перевооружаться и перегруппировываться, пока идут переговоры", – напомнил он.

Преображенский добавил, что реальная причина такой ситуации понятна: Кремль не желает прекращать наступление в Украине, а желает и дальше водить Трампа за нос и тянуть время, надеясь продержаться до конца осени, а еще уговорить Белый дом отменить какие-нибудь санкции против России. Параллельно Кремль планировал выставить Украину недоговороспособной.

"Ответный ультиматум Владимира Зеленского разрушил путинскую манипуляцию. Хотя Трамп и призвал в ответ на российское предложение о переговорах в Стамбуле Украину его принять, после предложения украинского президента о встрече на высшем уровне, лицом к лицу с Путиным, получилось, что американское требование ехать оказалось адресовано как раз российскому лидеру. Теперь США и ЕС в один голос говорят о возможных санкциях, если Россия ни перемирия не начнет, ни в Стамбуле переговоры", – объяснил политолог.

Российский правитель в бешенстве, поскольку ответа на ультиматум Зеленского для него нет. По итогам своих манипуляций Путин сам себя загнал в ловушку: "соскочить", отправив делегацию на встречу, уже не получится. Даже несмотря на публикации ряда кремлевских пропагандистов, мол, Путину "не по чину" встречаться с Зеленским, в Кремле понимают, что если уж отправлять делегацию, то с реалистичным планом прекращения войны, а не с кремлевскими "хотелками" – именно это хотят получить в Вашингтоне, а не саму персону Путина в Стамбуле, российский лидер по большому счету никому не нужен.

"Либо Путин покажет, что боится встречи с Зеленским и "ослушался" Трампа. Либо он рискует оказаться в положении куда худшем, чем был Зеленский в Белом доме, когда на него втроем нападали американские президент, вице-президент и глава Госдепартамента одновременно. Как сказал бы Трамп, сейчас карт нет на руках у Путина. Но и сдаться он не может… Кремлю больше не удастся лавировать, избегая дальнейших предметных переговоров. Трудно будет и продолжать параллельно с ними наступление. Так что самый вероятный вариант, конечно, это детская игра в обиду. Она собственно уже началась, когда Дмитрий Песков заявил, что с Россией нельзя говорить ультиматумами. Так что наиболее вероятно, что Путин изобразит "оскорбленное величие". И вопрос тогда только в том, примет ли Трамп, который в принципе сам любит использовать этот прием в переговорах, такую российскую отговорку, или вместе с европейцами выкатит новый пакет санкций", – резюмировал Преображенский.

Как сообщалось ранее, Путин во время своего выступления заявил, что Россия не пойдет на 30-дневное прекращение огня, но хочет возобновить переговоры в Стамбуле. Зеленский после этого сказал, что ждет Путина в Турции 15 мая на личную встречу.

В России после этого сообщили, что личной встречи не будет и придумали кучу отговорок. Президент США Дональд Трамп позже сказал, что она все же состоится и даже выразил готовность прилететь в Стамбул лично, чтобы тоже поучаствовать в переговорах. А эксперты отмечают, что своим заявлением Украина выбила очередной козырь из рук россиян. Если до этого можно было рассчитывать на унылое зачитывание ультиматума со стороны россиян во время встречи, то теперь так сделать не получится.

Тем временем Европейский Союз готов начать подготовку 17-го пакета санкций против России, если Москва не согласится на безусловное прекращение огня до конца текущих суток. В новый пакет могут войти санкции против, в частности, "теневого флота" РФ.