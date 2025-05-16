Війна на виснаження: Сирський сказав, скільки солдатів російський режим кинув проти України

Москва кинула проти України сотні тисяч одиниць "гарматного м'яса" та сподівається досягти перемоги

Росія остаточно перевела війну проти України у бойові дії на виснаження, у яких сподівається досягти перемоги. Об'єднане угруповання російських окупаційних військ в Україні складає понад 640 тисяч одиниць живої сили.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час виступу на засіданні Ради Україна-НАТО. Засідання проводилося на рівні головнокомандувачів, Сирський виступив там через відеозв'язок.

"Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км. Попри дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат", – сказав він, розповідаючи про ситуацію на фронті.

Сирський зазначив, що під час засідання Ради Україна-НАТО він також обговорив з генералами західних країн питання "індивідуальної й колективної підготовки українських військових". Окрім цього, він надав військовим країн-партнерів список потреб Сил оборони України – зокрема, щодо потреб у військовій техніці, озброєнні та логістичній допомозі.

Нагадаємо, що 15 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри підготовку мирних переговорів, російська армія протягом кількох місяців наступає по усіх напрямках. Раніше CNN посилаючись на американських чиновників повідомляло, що поки у Стамбулі готуються переговори України та Росії, у Москві нібито планують новий масштабний наступ. Під час нього росіяни хочуть "отримати все, що зможуть".

Водночас речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин заявив, що Росія вже розпочала літній наступ на фронті. Також він додав, що під час своїх заяв про перемир’я, наприклад до 9 травня, росіяни ніколи його не дотримувалися, і жодного затишшя на фронті не було.