Единственный в Украине замок тамплиеров и километры винных погребов. Где их искать в Закарпатье (фото)

Через эти места когда-то проходили торговые пути в европейские страны

На Закарпатье есть замок тамплиеров, расположенный в поселке Среднее Ужгородского района, что между Ужгородом и Мукачево. Кроме того, эта местность известна своими старинными винными подвалами.

Единый замок тамплиеров на территории нашей страны

Первым владельцем замка в Среднем, от которого сейчас остались живописные руины, был католический монашеско-рыцарский орден тамплиеров. Замок был основан в 12-13 веке и считается величайшим оплотом ордена, имевшего в те времена большое влияние.

Высота Центральной башни замка (донжона) составляла 20 м, а ширина стены – более 2,5 м. Башня была трехъярусной, второй и третий ярус были отведены под жилую часть.

Кроме оборонной функции, Середнянский замок также выполнял роль таможни. Через эти места проходили торговые пути в европейские страны. Кроме того, тамплиеры торговали "белым золотом" тех времен — солью.

Во второй половине 20 века были проведены раскопки и консервация Середнянского замка. В 2002–2003 годах отреставрировали внешнюю часть стен. Сейчас можно увидеть развалины двух уровней и почти разрушенные стены третьего этажа. Однако зрелище все равно впечатляет.

Середнянские винные подвалы занесены ЮНЕСКО в 10 лучших винных подвалов Европы

Они являются памятником архитектуры XVI века и были заложены в 1557 году тогдашними владельцами замка – семьей Добо. Подземелья строили пленные турки, сначала как фортификационные сооружения.

Впоследствии их начали использовать в виноделии, так как вулканическая порода, в которой были вырыты подземные ходы, обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха и температуру +12 градусов. Это является идеальными условиями для выдержки вина.

Общая протяженность середнянских винных подвалов достигает 4 километров. В настоящее время эти подвалы используют местный винзавод "Леанка". Подвалы открыты для посетителей, здесь проводятся экскурсии и дегустации вин.

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