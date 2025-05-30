Дети разочарованы, родители возмущены. Зеленский перенес День защиты детей на мрачный холодный месяц

На 1 июня для них запланировали развлечения и активности

День защиты детей в Украине больше не отмечается 1 июня. Президент Владимир Зеленский перенес его на 20 ноября (Всемирный день ребенка).

Соответствующий указ главы государства №355 появился на сайте президента за день до отмененного праздника – 30 мая. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В указе объясняется, что он принят с целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета. Также цель этого шага — усиление сотрудничества с международным сообществом в защиту прав и интересов ребенка.

Всемирный день ребенка — 20 ноября

Всемирный день ребенка Universal Children’s Day) действительно празднуется 20 ноября. Он был установлен резолюцией ООН в 1954 году как день мирового братства и взаимопонимания детей, поддержки деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

Международный день защиты детей — 1 июня

Однако празднование 1 июня Международного дня защиты детей не является советским изобретением. Он был основан в ноябре 1949 года в Париже решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин. В этот день проходят развлекательные мероприятия для детей — конкурсы с подарками, концерты, всевозможные выставочные и познавательные мероприятия.

Это было логично, потому что 1 июня – первый день лета, начало летних каникул. Дети в Украине ждали этого дня, готовились к прогулке и интересным мероприятиям.

Почему в сети возмущены решением Зеленского

Украинцы негативно восприняли решение о переносе Дня защиты детей с первого дня лета на 20 ноября, когда обычно холодно и пасмурно. Комментаторы также указывают на то, что сообщение об этом появилось накануне праздника, когда для детей уже подготовили и запланировали различные мероприятия и активности.

"30 мая президент подписал указ о переносе Дня защиты детей с 1 июня на 20 ноября. 30 мая Карл! Представляю лица всех тех, кто готовил на завтра — послезавтра праздничные мероприятия для детей по случаю послезавтрашнего уже не праздника", "В июне тепло, концерты детские, качели привозят, а в ноябре зимние куртки", "У детей и так забрали детство, корона, война…", "И что теперь на День защиты детей в холодину ни в зоопарк не повести, ни на качелях покатать", "И что дальше? Примут закон, чтобы все люди перенесли свою дату рождения?", – пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", последний звонок 2025 года прозвучал в большинстве учебных заведений Украины 30 мая. Тем не менее часть детей будет учиться и летом.