"Військові стали соромитись". ТЦК можуть заборонити носити "піксель"

Нардеп заявив, що таким є прохання військових

Співробітники ТЦК в Україні носять таку саму піксельну військову форму, як військові на фронті. Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до Кабміну та Міноборони, з вимогою, щоб співробітникам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розробили іншу форму.

Чому ТЦК мають носити іншу форму — аргументи Гончаренка

У власному Telegram-каналі він опублікував фото свого депутатського звернення щодо того, щоб співробітники ТЦК мали окрему форму і їх не плутали з тими, хто воює. За словами Гончаренка, це є проханням військових, адже вони нібито через це почали соромитися своєї форми.

"До мене останній рік активно звертаються військовослужбовці та просять зробити щось з тим, що через форму їх постійно плутають з працівниками ТЦК. Військові стали соромитись одягати піксель. Косі погляди, люди розбігаються в різні боки тільки щоб тебе оминути, а в крайніх випадках доходить навіть до бійки. Справжні військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму, виходячи на вулицю під час відпустки", — написав Гончаренко.

Хто працює у ТЦК

Як відомо, за рішенням Головнокомандувача ЗСУ військовослужбовці ТЦК без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у бойові частини. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Проте наразі майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП, які є підрозділом ЗСУ, вже мають бойовий досвід. Близько половини усього особового складу цього підрозділу — це захисники й захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій.

Як повідомляв "Телеграф", офіцер Дніпропетровського обласного ТЦК без жодних офіційних заощаджень та з невеликою зарплатнею купив квартиру за майже 1,5 мільйона гривень. Йдеться про 45-річного Сергія Псарьова.