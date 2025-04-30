"Абсолютно здоровый человек не может служить в ТЦК": кого из тыловиков не переведут в боевые подразделения

20% персонала ТЦК — гражданские лица, то есть, не военнослужащие

Согласно решению Главнокомандующего ВСУ, в Украине осуществляется проверка комплектования ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.

Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. А на их должности будут назначаться лица, получившие ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

Впрочем, на сегодняшний день почти 70% военнослужащих ТЦК и СП, которые являются подразделением ВСУ, уже имеют боевой опыт. Около половины всего личного состава этого подразделения — защитники и защитницы, получившие ранения (контузии) во время боевых действий. А в период с 2022 по 2025 год произведена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Следует добавить, что 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки — гражданские лица, то есть, не военнослужащие, а работники Вооруженных Сил Украины.

"Телеграф" обратился к начальнику группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роману Истомину с просьбой прокомментировать, как проходят перевод из тылового подразделения в боевой и наоборот.

— Перевод между подразделениями Вооруженных Сил Украины не является новым, — отметил майор Истомин. — Что же касается ТЦК и СП, то этот процесс продолжается постоянно, начиная с 2022 года: на военную службу к нам, после решения ВЛК, направляют лиц мужского пола, состояние здоровья которых не позволяет воевать в боевых бригадах. Если говорить конкретно о ТЦК и СП Полтавской области, то у нас таких наверняка около 90 процентов. Это мужчины, которых военно-врачебные комиссии признали пригодными к военной службе в ТЦК и СП (по старинке, ограниченно пригодны). Они пришли на место тех, кто был признан полностью пригодным к военной службе и переведен в боевые части. Остальные 10 процентов — те, у кого есть основания для увольнения, мужчины после 55 лет и специалисты дефицитных специальностей.

Роман Истомин отмечает: "Совершенно здоровый человек не может служить в ТЦК или перевестись к нему, даже если имеет статус участника боевых действий. Только на основании решения ВЛК!".

В то же время не могут быть переведены в боевые бригады работники ТЦК и СП, то есть гражданские лица, работающие в большинстве воинских частей. Ибо они не военные.

Военнослужащих женщин это также не касается, если только они не изъявят желания перевестись в боевое подразделение, поскольку в Украине пока нет принудительной мобилизации лиц женского пола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле 2025 года в Украине на военный учет должны стать все юноши, которым уже исполнилось или исполнится 17 лет в течение года — независимо от того, учатся ли они еще в школе, или уже завершили учебу.