Стало известно, чем занимались Путин и Зеленский во время переговоров в Стамбуле

Зеленский на международной арене, Путин – в Кремле

Президент России Владимир Путин, отказавшийся ехать в Стамбул на переговоры с Владимиром Зеленским, делал вид, что занимается очень важными государственными делами. В частности, прямо во время переговоров между российской и украинской делегациями, на которые он отправил мало значимых политиков, Путин якобы проводил совещание с Совбезом РФ.

Об этом отчитались российские СМИ. Глава Кремля созвал заседание Совбеза по информационным вопросам, демонстративно игнорируя важные международные переговоры.

Между тем, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин вроде бы получал всю информацию о ходе переговоров в Стамбуле в режиме онлайн. Песков также подчеркнул, что у российской делегации "есть все необходимые установки по переговорной позиции", которые были согласованы с президентом РФ.

В Кремле не исключают, что Путин 16 мая проведет международный телефонный разговор. Песков особо отметил необходимость встречи главы РФ и президента США Дональда Трампа.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая принял участие в пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Албании. Украинский лидер вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыли в Тирану для участия в этом международном мероприятии.

Шестой саммит Европейского политического сообщества является первым, который проходит в регионе Западных Балкан. В мероприятии должны были принять участие 47 лидеров государств и правительств, среди которых представители стран ЕС, Великобритании, Украины, Турции и государств Западных Балкан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп якобы заставит Путина приехать на переговоры с Зеленским. Он даже назвал дату.