Ждать придется долго: эксперты рассказали, когда будут следующие переговоры Украины и России

Москва сейчас не видит смысла в переговорах

Одним из итогов встречи в Стамбуле, которая прошла 16 мая, было согласие Украины и России провести еще одну встречу. Однако скорее всего она пройдет еще очень не скоро.

Об этом рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии DW. По его словам, Владимир Путин будет действовать как его учили в КГБ — "если жертва начинает брыкаться, надо дожимать".

"Россияне не готовы разговаривать сейчас, потому что имеют преимущество на фронте. Они прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше накопают укрытий, подготовят больше дронов, и российские потери будут в разы больше", — сказал он.

По словам Ступака, пока на линии фронта нет патовой ситуации, россияне официально будут говорить ультиматумами и наращивать требования. Эксперт подчеркнул, что попытки задобрить диктатора не сработают, поэтому бои будут продолжаться даже несмотря на предложения администрации Дональда Трампа снять санкции, совместно разрабатывать Арктику или даже признать аннексию Крыма.

Ступак убежден, что следующий разговор может состояться уже осенью, после завершения летнего наступления оккупантов.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСИ Иван Усс отмечает, что осенью садиться за стол переговоров россиян заставит не только ситуация на поле боя, но и ситуация в экономике. По его словам, анализ официальных экономических показателей РФ свидетельствует о приближении резкого обвала уже к октябрю. Вот тогда, по мнению эксперта, Путин захочет говорить серьезно о прекращении огня, уступках и завершении войны.

Как сообщалось ранее, американский президент Дональд Трамп позволил России увернуться от ультиматума западных стран. Она должна была согласиться на прекращение огня или получить жесткие санкции. Однако теперь их не введут до тех пор, пока Трамп не поговорит с Путиным.