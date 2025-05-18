Если не сделать этого в мае на огороде, то можно потерять урожай. Совет для защиты рассады
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Как уберечь рассаду на огороде от прохладных майских ночей
Погода в Украине в мае является очень переменчивой и теплые деньки могут резко смениться похолоданием. Это может существенно навредить теплолюбивым растениям на вашем огороде.
"Телеграф" рассказывает о том, как уберечь рассаду на огороде от прохладных майских ночей.
Каким культурам угрожает переменчивая майская погода:
- Томаты,
- огурцы;
- кабачки.
Как защитить огород.
- Накройте грядки агроволокном или спанбондом (плотность 17-30 г/м²).
Это:
- Защитит растения от внезапных заморозков.
- Ускорит прогрев почвы и рост культур.
- Позволит растениям "дышать", пропуская воздух и влагу, в отличие от пленки.
Чтобы материал не касался листьев растений — устанавливайте каркасы или дуги. Снимайте укрытие днем в теплую погоду, чтобы избежать перегрева. Это особенно актуально для центральных и северных регионов Украины, где майская погода переменчива.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что посадить на грядке с рассадой помидоров. Одно растение может стать хорошим компаньоном для ваших томатов. После этого вредители забудут дорогу на ваш огород.