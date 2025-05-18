Если не сделать этого в мае на огороде, то можно потерять урожай. Совет для защиты рассады

Как уберечь рассаду на огороде от прохладных майских ночей

Погода в Украине в мае является очень переменчивой и теплые деньки могут резко смениться похолоданием. Это может существенно навредить теплолюбивым растениям на вашем огороде.

"Телеграф" рассказывает о том, как уберечь рассаду на огороде от прохладных майских ночей.

Каким культурам угрожает переменчивая майская погода:

Томаты,

огурцы;

кабачки.

Как защитить огород.

Накройте грядки агроволокном или спанбондом (плотность 17-30 г/м²).

Это:

Защитит растения от внезапных заморозков.

Ускорит прогрев почвы и рост культур.

Позволит растениям "дышать", пропуская воздух и влагу, в отличие от пленки.

Чтобы материал не касался листьев растений — устанавливайте каркасы или дуги. Снимайте укрытие днем в теплую погоду, чтобы избежать перегрева. Это особенно актуально для центральных и северных регионов Украины, где майская погода переменчива.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что посадить на грядке с рассадой помидоров. Одно растение может стать хорошим компаньоном для ваших томатов. После этого вредители забудут дорогу на ваш огород.