Раскатал губу: румын-путинист Симион обещает требовать от Украины компенсаций, если станет президентом

Симион осмелился назвать помощь Украине, оказание которой одобрял экс-президент Йоханнис, "государственной изменой"

Ультраправый румынский симпатик путинизма Джордже Симион, непонятным образом сумевший победить в первом туре выборов президента Румынии, заявил, что потребует от Украины компенсаций, если станет лидером страны. В частности, он попытается потребовать у Украины "компенсацию" за переданную систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом говорится в заявлении Симиона для прессы, сообщает румынский портал Digi24. В частности, Симион, который является пророссийским, но делает вид, что ориентируется на президента США Дональда Трампа, заявил, что Румыния больше "не даст ни одного цента другой стране".

"Украина нуждается в нас, а не наоборот. Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. Мы не знаем, что эта компенсация будет означать, будет ли она отражена в контрактах, зерне или других вопросах. Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом, и другие расходы, сделанные румынами из собственного кармана, мы должны извлечь взаимную выгоду", – заявил он.

Более того, Симион осмелился назвать помощь Украине, оказание которой одобрял в том числе Йоханнис, "государственной изменой". Но при этом ултраправый-путинист не ответил на прямой вопрос, будет ли Румыния голосовать против предоставления Украине помощи, если он станет президентом.

Это далеко не первое скандальное заявление Симиона. Так, недавно он заявил, что в случае победы хочет назначить премьер-министром страны так называемого "политика", прокремлевского фашиста Кэлина Джорджеску. Последний находится под следствием по ряду уголовных обвинений, среди которых связи с фашистскими организациями – из-за чего получил запрет баллотироваться на выборах.

Как сообщал "Телеграф", по итогам обработки 99,9% бюллетеней на голосовании во второй тур выборов президента Румынии вышли антиукраинский и ультраправый кандидат, друг Кремля Джордже Симион от Альянса за единство румынов (AUR) и бывший мэр Бухареста Никушор Дан, который хорошо известен в Румынии, как очень успешный антикоррупционер. Дан немного обошел в итоге провластного кандидата Крина Антонеску от "Национальной либеральной партии" (PSD-PNL-UDMR), который из-за этого не прошел во второй тур.