Его фамилия стала синонимом коррупции: что известно о Свинарчуке, его схемах и элитной жизни в Испании

Кто такой Олег Гладковский?

В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, известный также как Свинарчук. Он находился в международном розыске в связи с уголовными производствами по злоупотреблению служебным положением.

Имя задержанного назвал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Гладковский, возглавлявший Межведомственную комиссию по оборонно-промышленному комплексу, связан со многими скандалами и является фигурантом нескольких расследований. "Телеграф" собрал все, что известно о его деятельности и биографии.

Кто такой Гладковский и почему его фамилия стала мемом

Олег Гладковский до 2014 года имел фамилию Свинарчук, которую сменил после прихода к власти Петра Порошенко, с которым имел давние дружеские и бизнес-связи. Украинцам он стал известен после громкого скандала 2019 года, когда журналисты Bihus.Info обнародовали расследование коррупционных схем в оборонной сфере.

Согласно расследованию, компания "Оптимумспецдеталь", связанная с сыном Гладковского Игорем, поставляла контрабандные российские запчасти для украинской военной техники по завышенным ценам. Это нанесло государству ущерб в десятки миллионов гривен.

В октябре 2019 года Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с ущербом государству более чем на 17 млн грн. Ему также инкриминировали внесение недостоверных сведений в декларацию – он не указал доходы жены от аренды элитной недвижимости в Киеве.

Бизнес-связи и элитная недвижимость

Гладковский был совладельцем корпорации "Богдан Моторс", которая в 2021 году обанкротилась с общим долгом перед кредиторами в 6,7 млрд грн. Журналисты также обнаружили, что семья Гладковского владеет элитной виллой в Испании через компанию Toulousse Investments SL.

Интересно, что сын Гладковского Игр возглавляет почетное консульство Сейшельских островов в Киеве, расположенное в офисе компании "Хюндай Мотор Украина", принадлежащей семье экс-чиновника.

После скандала слово "свиньи" стало общим названием для коррупционеров, которые наживаются на войне и используют государственные должности для обогащения. В 2023 году суд заочно арестовал Гладковского.

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