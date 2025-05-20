Шесть лет президентства. Как изменился Зеленский с момента инаугурации в 2019 году (фото)
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От энергичного и беззаботного актера к верховному главнокомандующему воюющей страны
В этот день, 20 мая 2019 года, состоялась торжественная инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. За шесть лет на должности гарант прошел непростой путь от энергичного и жизнерадостного в начале каденции до серьезного и уставшего по состоянию на сейчас. Причина очевидна — полномасштабная война в Украине, которую развязала Россия. События в стране отразились не только на характере и взглядах Зеленского, но и на его внешности.
"Телеграф" покажет, как менялся Владимир Зеленский за шесть лет своей каденции, которая продолжается, так как в Украине военное положение и выборы пока не проводились. Также изменилась и первая леди Елена Зеленская.
Зеленский на инаугурации и первые годы после нее
Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года в Верховной Раде Украины. Перед этим были два тура выборов, на которых 73% украинцев отдали свои голосы за бывшего комика и актера.
В день инаугурации Владимир Зеленский был полон сил и энергии, много улыбался. На тот момент ему был 41 год. И хотя война на востоке Украины уже тогда продолжалась, украинцы были исполнены надежд на нового президента, а сам он обещал воплотить в жизнь все свои предвыборные лозунги.
Первый серьезный кризис, который выпал на каденцию Зеленского, это была пандемия коронавируса 2020-2021 года. Президента в то время многие критиковали за то, что он якобы "ковидные деньги" пустил на ремонт дорог и "Велике будівництво".
Однако больше всего на работу, характер и внешность Зеленского повлияла полномасштабная война в Украине, которую развязал Путин 24 февраля 2022 года. С самого первого дня верховный главнокомандующий оставался в Украине, записывал обращения к народу и контролировал ситуацию.
Первые месяцы полномасштабной войны сильно отразились на внешности Зеленского. Он заметно постарел, отпустил бороду и сменил стиль одежды — от костюмов и белых рубашек с галстуками до строгого милитари.
Сейчас на четвертом году полномасштабной войны Зеленский немного посвежел, однако все также носит бороду и имеет уставший взгляд. А еще начал носить очки, так как за последние годы у него сильно ухудшилось зрение.
В 2025 году изменился и стиль президента. После выраженного милитари с цветами хаки, в его гардеробе появилась просто черная одежда — стильная, но не нарядная и классическая. Возможно гардероб Зеленского пересмотрели после инцидента в Белом доме.
Как изменилась первая леди Елена Зеленская
Елена Зеленская до президентства мужа вообще не была публичной особой и всегда оставалась за кадром, хоть и работала в студии "Квартал 95". Однако уже во время предвыборной кампании ей пришлось выйти из тени.
Поначалу каденции мужа она была не слишком публичной, однако статус первой леди предусматривал появление на людях — как с мужем, так и без.
Надо сказать, что над стилем первой леди точно поработали стилисты. Она на всех мероприятиях и в заграничных визитах с Зеленским выглядела безупречно. Свои образы Елена Зеленская часто подчеркивала аксесуарами с украинской символикой.
Во время войны в Украине первая леди стала важной фигурой на политической арене. А за ее выходами и инициативами следят не только в Украине, но и во всем мире. И она достойно представляет нашу страну за границей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, Елена Зеленская после жестокого обстрела Киева обратилась к миру. Вот что она сказала.