Шесть лет президентства. Как изменился Зеленский с момента инаугурации в 2019 году (фото)

От энергичного и беззаботного актера к верховному главнокомандующему воюющей страны

В этот день, 20 мая 2019 года, состоялась торжественная инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. За шесть лет на должности гарант прошел непростой путь от энергичного и жизнерадостного в начале каденции до серьезного и уставшего по состоянию на сейчас. Причина очевидна — полномасштабная война в Украине, которую развязала Россия. События в стране отразились не только на характере и взглядах Зеленского, но и на его внешности.

"Телеграф" покажет, как менялся Владимир Зеленский за шесть лет своей каденции, которая продолжается, так как в Украине военное положение и выборы пока не проводились. Также изменилась и первая леди Елена Зеленская.

Зеленский на инаугурации и первые годы после нее

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года в Верховной Раде Украины. Перед этим были два тура выборов, на которых 73% украинцев отдали свои голосы за бывшего комика и актера.

Зеленский в день инаугурации, 20 мая 2019 года. Фото: Getty Images

В день инаугурации Владимир Зеленский был полон сил и энергии, много улыбался. На тот момент ему был 41 год. И хотя война на востоке Украины уже тогда продолжалась, украинцы были исполнены надежд на нового президента, а сам он обещал воплотить в жизнь все свои предвыборные лозунги.

Зеленский в день инаугурации, 20 мая 2019 года. Фото: Getty Images

Первый серьезный кризис, который выпал на каденцию Зеленского, это была пандемия коронавируса 2020-2021 года. Президента в то время многие критиковали за то, что он якобы "ковидные деньги" пустил на ремонт дорог и "Велике будівництво".

Зеленский в 2020 году во время пандемии. Фото: Getty Images

Однако больше всего на работу, характер и внешность Зеленского повлияла полномасштабная война в Украине, которую развязал Путин 24 февраля 2022 года. С самого первого дня верховный главнокомандующий оставался в Украине, записывал обращения к народу и контролировал ситуацию.

Зеленский в Буче после деоккупации. Апрель 2022 года. Фото: Getty Images

Первые месяцы полномасштабной войны сильно отразились на внешности Зеленского. Он заметно постарел, отпустил бороду и сменил стиль одежды — от костюмов и белых рубашек с галстуками до строгого милитари.

Зеленский в 2023 году. Фото: Getty Images

Сейчас на четвертом году полномасштабной войны Зеленский немного посвежел, однако все также носит бороду и имеет уставший взгляд. А еще начал носить очки, так как за последние годы у него сильно ухудшилось зрение.

Зеленский в 2025 году. Фото: телеграм-канал президента

В 2025 году изменился и стиль президента. После выраженного милитари с цветами хаки, в его гардеробе появилась просто черная одежда — стильная, но не нарядная и классическая. Возможно гардероб Зеленского пересмотрели после инцидента в Белом доме.

Встреча европейских лидеров в Киеве. Май, 2025 года. Фото: Getty Images

Так выглядит Владимир Зеленский сейчас, в 2025 году. Фото: Getty Images

Как изменилась первая леди Елена Зеленская

Елена Зеленская до президентства мужа вообще не была публичной особой и всегда оставалась за кадром, хоть и работала в студии "Квартал 95". Однако уже во время предвыборной кампании ей пришлось выйти из тени.

Елена и Владимир Зеленские в 2021 году. Фото Getty Images

Поначалу каденции мужа она была не слишком публичной, однако статус первой леди предусматривал появление на людях — как с мужем, так и без.

Надо сказать, что над стилем первой леди точно поработали стилисты. Она на всех мероприятиях и в заграничных визитах с Зеленским выглядела безупречно. Свои образы Елена Зеленская часто подчеркивала аксесуарами с украинской символикой.

Первая леди Елена Зеленская. Фото: Getty Images

Во время войны в Украине первая леди стала важной фигурой на политической арене. А за ее выходами и инициативами следят не только в Украине, но и во всем мире. И она достойно представляет нашу страну за границей.

Летом 2022 года Елена Зеленская появилась на обложке Vogue

Владимир и Елена Зеленские в начале 2025 года. Фото: Getty Images

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