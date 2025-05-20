Удар по автобусу, пострадавшие и обстрел жилых кварталов: что известно об атаке по Херсону (фото)

Обстрелы пришлись на Днепровский и Корабельный районы города

Утром 20 мая российские военные совершили несколько атак по жилым кварталам Херсона. В результате ударов по двум районам есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета. Там указали, что после 7 часов утра враг нанес удар по Днепровскому району, атаковав пассажирский автобус КП ХКТС.

"Автобус имеет серьезные повреждения. Пострадавшей 1960 г.р. оказывается необходимая медицинская помощь. В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты на проспект Независимости", — говорится в сообщении.

Россияне обстреляли автобус в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

Фото - Херсон: Non fake

Позже было отмечено, что в результате этой атаки количество пострадавших увеличилось до пяти. В их числе водитель и еще двое пассажиров. За помощью к медикам обратились мужчины 62 и 41 года и 45-летняя женщина. У всех пострадавших контузия и минно-взрывная травма.

Россияне обстреляли автобус в Херсоне. Фото: Херсонская областная администрация

Россияне обстреляли автобус в Херсоне. Фото: Херсонская областная администрация

Россияне обстреляли автобус в Херсоне. Фото: Херсонская областная администрация

Затем примерно в 8:45 россияне атаковали жилые кварталы Корабельного района Херсона. Известно, что пострадали 68-летняя женщина и мужчина 45 лет. У обоих взрывная травма и резаные раны.

Кроме того, в медучреждение доставлен 76-летний херсонец. Он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, обломочные ранения лба и левой кисти. Во время вражеского удара он находился в квартире.

Под обстрелом в Херсоне оказался дом. Фото: Херсонская областная прокуратура

Позже стало известно, что в числе пострадавших оказалась еще и женщина 88 лет, которая в момент вражеской атаки находилась в квартире. Она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, обломочное ранение. Медики оказали потерпевшей помощь на месте.

В горсовете сообщили, что в Корабельном районе на территории одного из заведений дошкольного образования был найден вражеский беспилотник. Специалисты тщательно осмотрели место падения российского БПЛА и удалили устройство для дальнейшего обезвреживания.

Вражеских беспилотник. Фото: Херсонская областная военная администрация

В Офисе Генпрокурора отметили, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщает, что при обстреле Корабельного района вражеский снаряд "прилетел" рядом с многоквартирным домом. В здании – выбиты стекла, разбит фасад и балконы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 мая Россия атаковали Украину беспилотниками. Из-за падения обломков произошел пожар в Киеве.