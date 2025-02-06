Отказались печатать флаги: в Киеве случился скандал ЛГБТ-военных с типографией

В подтверждение военные показали скрины переписки

Общественная организация "Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права" сообщила, что киевская типография "Доминанта Текстиль" отказалась принимать у военных заказ. Там это обосновали содержанием элементов символики ЛГБТ.

Данная информация была опубликована на странице ОО в Facebook. Отмечается, что военные хотели оформить заказ на печать флагов, но получили отказ.

"К сожалению, политика компании запрещает изготовление ЛГБТ продукции. Уточнил у руководства, чтобы сделали исключение для военных, но мне отказали", — говорится в переписке с сотрудником типографии.

В компании также сослались на свое так называемое правило не принимать заказы от клиентов, принадлежащих к ЛГБТ.

В подтверждение организация предоставила скриншоты той самой переписки.

"Отказ типографии символичен: он показывает как глубоко укорененные механизмы дискредитации могут действовать даже тогда, когда люди отдают жизнь за свободу страны", — отметили в ОО.

Также военные подчеркнули, что для них флаг — это не просто символ. Это манифест видимости тех, кто ежедневно рискует своей жизнь для защиты Украины. Это знак присутствия тех, кого так долго пытались сделать невидимыми в обществе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киево-Могилянской бизнес-школе отменили лекцию из-за позиции лектора по ЛГБТ.