Киевский ЛГБТ-клуб устроил пародию на пасхальные обряды и разозлил украинцев

Украинцы прокомментировали

Ночной клуб ЛГБТ "Портум" попал в скандал с вечеринкой, посвященной празднованию Пасхи. Человек, одетый как священнослужитель, провел своеобразный "обряд", брызгая водой на посетителей.

Об этом сообщают местные телеграммы каналы. Такие действия вызвали возмущение среди многих людей, которые расценили это как насмешку над религиозными чувствами верующих.

Перформанс включал элементы пародии на церковные таинства. На кадрах видно, что человек одет в белое платье. А в руках у нее чаша для воды. Оттуда мочится вода и человек поливает других. Рядом стоит много людей.

Некоторые пользователи считают, что подобные меры должны быть запрещены, поскольку они пренебрегают религиозными ценностями.

"Телеграф" пытался соединиться с работниками заведения, но они пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее "Телеграф" писал, что девушка в Одессе у моря устроила оригинальную фотосессию на Пасху. Украинцы были в шоке.