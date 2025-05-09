Займет считанные дни: Макрон пригрозил Путину французскими войсками

Макрон заявил, что ни одна европейская страна таких возможностей не имеет

В случае вооруженной атаки России на Польшу, Франция способна оперативно перебросить свои войска на польскую территорию. Об этом 9 мая заявил президент Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания нового договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

Как передает Укринформ, Макрон подчеркнул, что Франция может принять необходимые решения в соответствии со своей Конституцией, имеет организованные вооруженные силы, мощное командование и надлежащий уровень инвестиций. Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину французские войска были развернуты в Румынии уже через пять дней — быстрее любой другой европейской армии.

"Ни одна другая европейская страна не смогла сделать это так быстро и в таком объеме. Следовательно, мы имеем эту способность, и она, безусловно, будет задействована, если агрессия действительно произойдет", — заявил Макрон.

Президент также подтвердил, что новое соглашение с Польшей включает все аспекты солидарности, включая сферу ядерного сдерживания. По его словам, Франция учитывает интересы своих основных партнеров при определении жизненно важных национальных интересов, в частности, в ядерной политике, заложенной еще со времен генерала де Голля.

"В этой сфере у нас есть доктрина. И еще с 1960-х годов, начиная с высказываний генерала де Голля, европейское измерение этого сдерживания было четко определено. И все мои предшественники постоянно его подтверждали. Это значит, что при принятии решения о том, что являются жизненно важными интересами, мы учитываем интересы наших".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что обсуждать возможность отправки войск в Украину пока преждевременно. Он подчеркнул, что вопрос участия Германии в формировании военного корпуса для размещения на украинской территории пока не рассматривается.