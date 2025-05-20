Как долго Россия сможет поддерживать войну: британский генерал озвучил стратегию Путина

Несмотря на то, что каждый километр дается все дороже, Путин не принимает во внимание количество жертв

Несмотря на экономические трудности и нехватку боеприпасов и живой силы, Россия не исчерпала ресурсы для продолжения войны. Кремль выбрал стратегию выживания: экономика не находится в состоянии коллапса, но не демонстрирует стабильного развития.

Об этом "24 каналу" сообщил генерал-майор в отставке ВС Великобритании Чип Чепмен.

Также Пекин косвенно поддерживает Северную Корею, передающую Москве боеприпасы. "Не думаю, что Китай хочет, чтобы Россия проиграла, но они хотели бы видеть какой-то мир. Учитывая, что я только что сказал, Россия становится потенциально вассальным государством Китая", — добавил эксперт.

Как подчеркнул генерал-майор, президент Владимир Путин считает, что находится на пути к победе и продвигается постепенно. Приостановка военной помощи Украине со стороны США в феврале-марте лишь укрепила убеждение Кремля, что ВСУ "ослабли".

В таких условиях наступающие армии обычно не останавливаются. Несмотря на то, что каждый километр дается все дороже, Путин не принимает во внимание количество жертв.

Для него война не о потерях, а о достижениях политических целей. Поэтому спикеры Кремля, например Дмитрий Песков, повторяют: война будет продолжаться до полного выполнения задач. А Сергей Лавров называет идею "перемирия" тщетной. "Россия все еще полагается на силу, хотя достичь цели сейчас вряд ли возможно", — заявил Чип Чепмен.

Каковы идеи врага

Российское руководство не мыслит категориями недель или месяцев — напротив, в Москве рассматривают войну против Украины как долгосрочный процесс, растянутый на десятилетие или даже столетие. Для презилента России это попытка исторического реванша и восстановления "империи", и даже очевидный дисбаланс между амбициями и реальными возможностями не считается препятствием. В Кремле убеждены, что со временем ситуация может измениться в их пользу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия активно усиливает военную активность вблизи границ НАТО, в том числе у Финляндии, которая присоединилась к Альянсу в 2023 году. У западных аналитиков вызывает обеспокоенность вероятность агрессии против стран Балтии. Кремль давно отрабатывает подобные сценарии: дезинформация, инсценированные инциденты и риторика о "защите русскоязычного населения" — типичные инструменты его гибридной стратегии.