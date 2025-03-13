Самую маленькую в мире обезьяну продают в Украине почти за 100 тысяч гривен: ее можно кормить детской едой (фото)

Эти миниатюрные приматы живут в тропических лесах Южной Америки, но могут жить и в других условиях

Среди приматов есть не только агрессивные бабуины, но и маленькие милые создания – карликовые игрунки. Представьте себе обезьяну, которая меньше смартфона — это и будет она.

Карликовая игрунка – это самый мелкий примат на планете, взрослое животное весит не более 100–150 граммов и легко помещается в человеческой ладони. Такую игрунку купить — совсем не дешево. За самца просят 73 тысячи гривен, а за самочку 94,6 тысячи гривен. "Обезьянки нашего разведения", — сказано в объявлении.

Объявление о продаже обезьяны-игрунки

В природе карликовая игрунка живет в тропических лесах Амазонии. В неволе ей нужен просторный террариум или клетка. Они не выносят холода, поэтому нужно догревать и освещать помещение, чтобы было не менее +20 градусов.

Пушистые карликовые игрунки

Похоже, будто природа создала игрушку

Поскольку живет игрунка среди густых крон деревьев, ей нужны будут ветки или ступеньки, чтобы по ним лазить и прыгать. Игрунки в природе питаются фруктами, насекомыми, соком деревьев. Дома их кормят кашами детского питания с добавлением фруктов, мясом курицы, насекомыми.

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