Укр

Самую маленькую в мире обезьяну продают в Украине почти за 100 тысяч гривен: ее можно кормить детской едой (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Игрунка – пушистый шарик с большими глазами и крошечными лапками Новость обновлена 13 марта 2025, 12:37
Игрунка – пушистый шарик с большими глазами и крошечными лапками

Эти миниатюрные приматы живут в тропических лесах Южной Америки, но могут жить и в других условиях

Среди приматов есть не только агрессивные бабуины, но и маленькие милые создания – карликовые игрунки. Представьте себе обезьяну, которая меньше смартфона — это и будет она.

Карликовая игрунка – это самый мелкий примат на планете, взрослое животное весит не более 100–150 граммов и легко помещается в человеческой ладони. Такую игрунку купить — совсем не дешево. За самца просят 73 тысячи гривен, а за самочку 94,6 тысячи гривен. "Обезьянки нашего разведения", — сказано в объявлении.

Объявление о продаже обезьяны-игрунки
Объявление о продаже обезьяны-игрунки

В природе карликовая игрунка живет в тропических лесах Амазонии. В неволе ей нужен просторный террариум или клетка. Они не выносят холода, поэтому нужно догревать и освещать помещение, чтобы было не менее +20 градусов.

Пушистые карликовые игрунки
Пушистые карликовые игрунки
Карликовая игрунка на ладони
Похоже, будто природа создала игрушку

Поскольку живет игрунка среди густых крон деревьев, ей нужны будут ветки или ступеньки, чтобы по ним лазить и прыгать. Игрунки в природе питаются фруктами, насекомыми, соком деревьев. Дома их кормят кашами детского питания с добавлением фруктов, мясом курицы, насекомыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит купить капибару. Кроме этого грызуна, среди популярных домашних "экзотов" — мохнатые огромные пауки.

Теги:
#Домашние животные #Обезьяна #Домашние любимцы