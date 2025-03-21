Малыши с "человеческими ладошками" ищут дом: в Украине за немалые деньги продают енотиков (фото)

Они никогда не дадут загрустить хозяину

Енот полоскун может стать вашим любимцем – самый популярный полосатый домашний малыш продается в Украине за 580 у.е. Это — милейшее создание с "человеческими ладошками".

Объявление о продаже щенков енотиков от 1 месяца размещено на одном из сайтов по продаже. Кроме животного предлагают все необходимое для его содержания. Можно приобрести вольеры, гамаки, смеси для вскармливания и шлейки для выгула. Продавец консультирует и помогает советами по содержанию енота даже после покупки.

Животные находятся в Киеве, там их можно забрать самостоятельно. В другие регионы Украины малышей отправляют поездом или автобусом.

Енот полоскун: характер и содержание

Еноты распространены в Северной Америке, Европе, Кавказе, некоторых странах Азии. Это умные и любознательные животные. Наиболее популярен в качестве домашнего питомца – енот полоскун (лат. Procyon lotor). Длина его тела составляет около 65 см, хвост длиной около 30 см.

В зависимости от пола и возраста вес енота колеблется в пределах 6-20 кг, но в среднем составляет 8-10 кг. Передние лапки енотов полоскунов напоминают ладони с длинными пальцами и острыми коготками. "Ручками" еноты ловят добычу, держат пищу и моют ее.

Полоскуны – хищники, но при этом с удовольствием питаются овощами и фруктами. Половину их рациона составляет растительная пища, а остальное - птицы, рыба, яйца, пресмыкающиеся, грибы, орехи, желуди и т.д. Болеют эти питомцы очень редко.

Решив завести енотика, надо быть готовым к его необычайной сообразительности и свободолюбию. Эти животные практически не поддаются дрессировке, с ним можно только договориться. Обычно это сделать легко – достаточно угостить вкусностями, поиграть или погладить. Енот в доме – как маленький ребенок, который никогда не повзрослеет. Он всегда нуждается в общении и внимании.

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