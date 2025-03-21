Укр

Малыши с "человеческими ладошками" ищут дом: в Украине за немалые деньги продают енотиков (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Еноты невероятно фотогеничны
Еноты невероятно фотогеничны. Фото Freepik

Они никогда не дадут загрустить хозяину

Енот полоскун может стать вашим любимцем – самый популярный полосатый домашний малыш продается в Украине за 580 у.е. Это — милейшее создание с "человеческими ладошками".

Объявление о продаже щенков енотиков от 1 месяца размещено на одном из сайтов по продаже. Кроме животного предлагают все необходимое для его содержания. Можно приобрести вольеры, гамаки, смеси для вскармливания и шлейки для выгула. Продавец консультирует и помогает советами по содержанию енота даже после покупки.

Животные находятся в Киеве, там их можно забрать самостоятельно. В другие регионы Украины малышей отправляют поездом или автобусом.

Енот полоскун: характер и содержание

Еноты распространены в Северной Америке, Европе, Кавказе, некоторых странах Азии. Это умные и любознательные животные. Наиболее популярен в качестве домашнего питомца – енот полоскун (лат. Procyon lotor). Длина его тела составляет около 65 см, хвост длиной около 30 см.

В зависимости от пола и возраста вес енота колеблется в пределах 6-20 кг, но в среднем составляет 8-10 кг. Передние лапки енотов полоскунов напоминают ладони с длинными пальцами и острыми коготками. "Ручками" еноты ловят добычу, держат пищу и моют ее.

Полоскуны – хищники, но при этом с удовольствием питаются овощами и фруктами. Половину их рациона составляет растительная пища, а остальное - птицы, рыба, яйца, пресмыкающиеся, грибы, орехи, желуди и т.д. Болеют эти питомцы очень редко.

Решив завести енотика, надо быть готовым к его необычайной сообразительности и свободолюбию. Эти животные практически не поддаются дрессировке, с ним можно только договориться. Обычно это сделать легко – достаточно угостить вкусностями, поиграть или погладить. Енот в доме – как маленький ребенок, который никогда не повзрослеет. Он всегда нуждается в общении и внимании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за попугая патриотических цветов просят почти 100 тысяч гривен. Сине-желтый ара (Ara ararauna) имеет громкий голос и не стесняется его использовать.

Теги:
#Домашние любимцы #Тварини #Домашні тварини