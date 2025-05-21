В "Дії" появится платная функция с 1 июня. Кому придется платить за предоставление документов

С начала этого лета банки, кредитные учреждения и другие поставщики услуг будут платить за мультишеринг

С 1 июня 2025 года в приложении "Дія" (Ред. в укр. вар.) появится платная функция мультишеринга. С начала лета за возможность отправлять несколько цифровых копий документов из государственных реестров придется платить.

Об этом сообщил Ярослав Каплан, CEO компании FlexiPay, партнера "Дія", передает Вlik. В сообщении пояснили, что мультишеринг — это услуга, которая позволяет предоставлять сразу несколько копий документов из государственных реестров. Она станет платной только для компаний, которые обращаются к пользователям "Дії" с просьбой предоставить документы для идентификации. Изменения затронут, в частности, банки, кредитные учреждения и другие организации, которые требуют подтверждения личности клиента.

Однако для граждан, которые пользуются приложением, ничего не изменится. Они и в дальнейшем смогут предоставлять один документ бесплатно.

Стоимость новой функции будет 21 500 гривен, как единовременная плата за подключение и 9,80 гривны — за каждый запрос на документы.

Цифровые документы также можно запросить через Национальный банк Украины, где стоимость услуги будет колебаться от 5 до 20 гривен, ведь все зависит от количества документов в запросе.

По словам Каплана, в будущем в "Дії" могут появиться и другие платные сервисы. Впрочем, вероятно, для каждого из них будет доступна менее удобная, но бесплатная альтернатива.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Дії" запустили новую полезную функцию для водителей.