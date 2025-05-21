Против скандальной Анны Алхим открыли еще одно дело: за что и сколько лет за решеткой ей грозит

Против скандальной блогерши открыли несколько уголовных дел

Анна Алхим — скандальная украинская блогерша, которая не раз попадала в языковые скандалы, продолжает слушать российскую музыку и часто получает хейт за свою неоднозначную позицию. Недавно вспыхнул очередной языковый скандал с Алхим, о котором мы детально рассказывали. После этого блогерша стала фигурантом нескольких уголовных дел.

"Телеграф" расскажет, в чем подозревают Анну Алхим и сколько лет за решеткой ей может угрожать, если следствие дойдет до судов и приговоров.

Анна Алхим и уголовные производства

В отношении скандально известной украинской блогерши Анны Алхим проводятся досудебные расследования по трем статьям. Эту информацию подтвердили в Нацполиции, пишет hromadske.

Стало известно, что в Единый реестр досудебных расследований были внесены производства по следующим статьям:

ст. 161 УКУ — нарушение равноправия граждан (от 2 до 5 лет заключения или штраф от 8500 до 17000 грн);

ст. 346 УКУ — угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля (до 5 лет ограничения или лишения свободы);

ст. 111 УКУ — государственная измена (лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества).

Народная депутат от партии "Голос" Наталья Пипа сообщила, что дело о государственной измене против Алхим открыли после их с коллегами депутатского обращения. Ранее ветеран российско-украинской войны и главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен также сообщал, что обращался к правоохранителям из-за действий и высказываний Анны Алхим. А блогерша Елена Мандзюк публично послала Алхим после того, как блогерша отказалась петь на украинском языке и называла украинцев терпилами.

Отметим, что сама Анна в своем Telegram-канале 16 мая намекнула, что у нее проводились обыски. Больше информации об этом пока нет.

Что не так с Анной Алхим?

Блогерша Анна Алхим не раз попадала в скандалы из-за своих высказываний на тему украинского языка и самих украинцев, которые ее хейтят. Она продолжает слушать российскую музыку, открыто транслируя это в своих соцсетях. Причем даже музыку тех исполнителей, которые поддерживают войну в Украине.

Также Анна шесть лет назад назвала Путина красавчиком. В августе 2023 года Алхим обозвала жителей западных областей Украины "заводом д*билов". А недавно назвала украинцев терпилами.

В мае 2025 года вокруг Анны разгорелся новый скандал. В сети завирусилось видео с вечеринки блогеров, на котором Алхим скорчила гримасу на просьбу ведущего спеть украинскую песню. После этого на девушку обрушилась очередная волна хейта, в том числе и от медийных личностей. А теперь последовали и открытые уголовные производства.

"Телеграф" обратился к Анне Алхим за комментарием по поводу уголовных производств и возможных обысков. Если получим ответ, ее комментарий будет опубликован.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о женатом любовнике Анны Алхим и как он выглядит. Блогерша "слила" его на всю страну.