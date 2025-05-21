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Миссия невыполнима или...? Насколько реальна стратегическая задача россиян в Украине

Автор
Игорь Тимофеев
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Самых больших успехов оккупанты могут добиться на Запорожье, но есть нюанс
Самых больших успехов оккупанты могут добиться на Запорожье, но есть нюанс. Фото Коллаж "Телеграфа"

В конституцию РФ незаконно вписали четыре области Украины

Стратегической задачей российских оккупантов в 2025-м и следующих годах станет полный захват Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, незаконно включенных в состав РФ и записанных в ее конституцию. И под эту задачу они будут выделять определённые силы и средства, которые попытаются использовать уже этим летом.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, насколько все это реально.

По его мнению, захватить Луганскую область враг может, если выйдет на Лиман и "поддавит" Сиверск Донецкой области, то сможет выдавить ВСУ с направления Белогоровка — Григоровка на Луганщине. Таким образом, мы потеряем контроль над остатками области.

— Вот по Донецкой области [у оккупантов] уже проблемы. Одно дело с юга подойти к Константиновке или даже выдавить наш гарнизон из Часова Яра, но другое — взять Славянск, Краматорск и Дружковку. Это нереально. По площади эта агломерация примерно, как Донецк. То есть, нереально это сделать за одну летнюю компанию, — говорит военный эксперт.

По его словам, такая же картина у россиян по Покровско-Мирноградской агломерации.

— Они могут с юга попытаться выдавить наши войска из Константинополя, и Богатыря (сейчас там идут бои), но захватить полностью Покровско-Мирноградскую агломерацию, это очень проблематично. А добраться до Доброполья, это вообще нереально, по крайней мере, за одну летнюю компанию, — предположил военный летчик.

— Вот что опасно для нас — россияне могут и теоретически, и практически захватить всю левобережную Запорожскую область. Вот это проблема, потому что их ничего там не останавливает. Там нет рек и серьёзных географических препятствий для подхода именно с юга, кроме рокадных дорог с Запорожья на Донецк, которые нами используются, — говорит военный эксперт.

Но, по его мнению, эти дороги уже не выполняют ту функцию, что была у них в 2022 году, поскольку россияне могут атаковать с юга Днепропетровской области.

— Единственное, здесь у них проблема будет большущая, нерешаемая в этом году — захват города Запорожье, расположенного в основном на левом берегу Днепра. Опять же, очень большая промзона. Это металлургические комбинаты и ферросплавные заводы. Нереально в одну кампанию захватить такой мегаполис. Потому пытаться будут однозначно, но не захватят, — считает полковник ВСУ в запасе.

Он предположил, что такая же картина сложится у оккупантов с форсированием Днепра в Херсонской области, где стоит их 100-тысячная группировка.

— Они будут пытаться переправиться через Днепр. Но будут захватывать плацдармы небольшие, тактические, особенно ближе к осени. Мы с ними справимся, там тоже проблем не будет. Поэтому не выполнят россияне задачу на эту летнюю компанию с полным захватом наших областей. Это нереально. Хотя где-то продвинуться это точно, — подытожил Роман Свитан.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", какие страны Россия может атаковать после Украины.

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#Херсонская область #Запорожье #Донбасс #Наступление #Роман Свитан