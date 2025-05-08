Не дожил три дня до 40-летия: как выглядит могила брата Порошенко и как он умер

О гибели родного брата Порошенко известно мало информации

У пятого президента Украины Петра Порошенко, который судится с женой Мариной за 17 миллиардов, был старший брат Михаил. Но мужчина погиб в 1997 году, не дожив три дня до своего 40-летия.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила родного брата бывшего президента Украины и что известно о трагедии. Мы узнали, какие были версии и кто связывал смерть Михаила с именем Петра Порошенко.

Что известно о брате Петра Порошенко и как выглядит его могила

Старший брат экс-главы государства Михаил Порошенко родился во Львове, а когда ему было 2 года семья переехала в Болград (Одесская область), где отец получил работу. Об этом, как сообщает издание Gazeta, рассказала соседка Порошенко Мария Ивановна.

По словам женщины, семья поселилась в трехкомнатной квартире и вскоре у них родился второй сын Петр. А когда будущему президенту исполнилось 9 лет, они переехали в Молдову.

Петр Порошенко вместе с родителями

Отец Алексей Порошенко вернулся в Украину в 1992-м году и вместе со старшим сыном Михаилом создал корпорацию "Укрпроминвест", которая объединила множество предприятий. Но в 1997 году Михаил погиб в автокатастрофе, не дожив три дня до своего 40-летного юбилея.

Могила брата Петра Порошенко

Известно, что похоронили Михаила в семейном склепе семьи Порошенко, который находится на Зверинецком кладбище Киева. В сети есть несколько фотографией его могилы.

Брат Порошенко погиб в 1997 году в ДТП

Что касается смерти родного брата Порошенко, то ходили и другие слухи. Самым скандальным оказался материал телеканала "1+1" под названием "Украинские сенсации. 50 оттенков Порошенко" за 2019 год, где журналисты рассказали о вероятной причастности Петра Порошено к убийству своего брата.

В качестве источников информации они привели сведения опального молдавского политика Рената Усатого. В 2017 году он заявил, что у него есть ряд документов, которые якобы содержат факты преступлений, совершенных Порошенко на территории Молдовы. Он обвинил Порошенко и других лиц в создании нескольких ОПГ, которые совершали на территории Молдовы, а также в причастности к организации убийства своего брата Михаила. По словам Усатого, мужчина не погиб в ДТП, а его утопили, а затем мертвым привезли в Кишинев. Поводом якобы мог стать раздел акций фабрики "Букур" и другого бизнеса.

Петра Порошенка называли причастным к смерти брата, Фото: Getty Images

Но в 2017 году на его слова обратили внимания только некоторые российские СМИ, а в 2019 году тему гибели Михаила подняли на телеканале "1+1". Реакция Петра Порошенко на эту информацию была эмоциональной, он назвал провокационный материал "бешеным обстрелом фейками".

По поводу скандального материала выразился в интервью и бывший министр культуры и информационной политики, а также экс-генеральный директор "1+1 media" Александр Ткаченко. Он назвал "спорным примером" журналистики сюжет телеканала о том, что Порошенко якобы причастен к убийству родного брата.

Петр Порошенко подал в суд на "1+1" за клевету, Фото: Getty Images

За клевету бывший президент Украины подал на телеканал "1+1" в суд, а в 2023 году стало известно, что бывший президент выиграл дело о защите деловой репутации.

"Телеграф" писал ранее, что известно о сыновьях Петра Порошенко и как они выглядят. Они были "в политике", но выехали за границу.