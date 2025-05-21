Россияне обидятся: у Трампа рассказали, почему не ввели санкции против Москвы

В Вашингтоне не думают, что пошли на уступки Москве

В США все еще не исключают вероятности введения санкций против Москвы, если не будет достигнуто прогресса в процессе мирного урегулирования между Россией и Украиной. Речь идет о 500 процентных пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть.

Об этом рассказал глава Госдепартамента Марко Рубио во время слушаний в комитете Сената. Его слова приводит Financial Times.

"Если на самом деле станет ясно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и хотят продолжать войну, то вполне может дойти до этого момента", — сказал Рубио.

По его словам, США не вводят санкции потому, что иначе "россияне перестанут с ними говорить". Отмечается, что сенаторы-демократы обвинили Рубио и президента США Дональда Трампа в том, что они "подставили украинский народ", в то время как Владимир Путин "разыграл их, как скрипку".

В то же время Рубио не согласился с этим и отметил, что Путин не смог добиться ни одной уступки — санкции все еще действовали, а оружие поступало в Украину. При этом он повторил слова о том, что война России против Украины не может достичь развязки на поле боя.

"Основная проблема в Украине состоит в том, что Россия хочет того, чего она не имеет и на что она не имеет права, а Украина стремится к тому, что не может вернуть военным путем. Это суть проблемы", — сказал глава Госдепа.

Напомним, что в Сенате США был представлен законопроект о масштабных пошлинах против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров, или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной. Таможенные пошлины в размере 500% на все товары будут грозить тем государствам, которые покупают российские нефть, газ, уран и уголь.