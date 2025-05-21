Могут ли Трамп и Путин объединиться против Украины? Дипломат назвал условие

Переговорный процесс продлится еще долго

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут объединиться, чтобы совместно давить на Украину, вынуждая ее принять условия Кремля. Это может произойти, если Трамп и Путин решат важный вопрос, в котором они сейчас имеют противоположные интересы.

Это вопрос временных границ, в течение которых стороны должны наконец достигнуть консенсуса. Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью 24 каналу.

"Реальный переговорный процесс будет тянуться еще долго. С точки зрения Путина, его надо затянуть максимально, пока будет идти летнее наступление российское. С точки зрения Трампа, надо сейчас уже фиксировать позиции. Здесь единственное в чем они расходятся. Но если они в этом сойдутся хотя бы во временных рамках, их позиция давления на Украину могла бы быть даже объединенной, но есть позиция европейских стран, которая не совпадает с позицией Соединенных Штатов", – сказал дипломат.

Он добавил, что сейчас на одной стороне находятся США, Европа и Украина, а на другой – Россия, которая не отказывается от того, чтобы уничтожить или взять под полный контроль Украину, как это было в СССР.

Ранее Чалый объяснил для чего на переговорах обязательно нужны представители Европы. По его словам, дело в том, что россияне постоянно врут, поэтому на переговорах должны быть свидетели.