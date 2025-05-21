"Теневой флот" России — главная цель новых санкций: что о нем следует знать

Этот флот является важной частью стратегии России для обхода санкций стран Запада

Российский "теневой флот" оказался в центре внимания после того, как Европейский Союз принял масштабный пакет санкций, направленный на ограничение деятельности этой флотилии. Этот флот состоит из примерно 500 старых и незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для тайного экспорта российской нефти, обходя международные санкции.

Как сообщает "Hindustan Times", так называемый "теневой флот" действует вне норм международного судоходства: его судна не регистрируются, скрывают свои перемещения, часто меняют названия и флаги, чтобы усложнить их отслеживание.

Они даже отключают систему автоматической идентификации (AIS), позволяющую скрывать местонахождение. Зачастую нефть перекачивают между танкерами посреди океана, чтобы замаскировать происхождение груза.

Как отметили в издании, этот флот является важной частью стратегии России по обходу санкций стран мероприятия, которые запрещают продавать нефть по цене выше установленного лимита и ограничивают помощь судоходных компаний в транспортировке российской нефти.

В то же время из-за старости и технического состояния часто приобретаемых в употребляемом состоянии на западе танкеров возрастает риск аварий и загрязнения окружающей среды.

Следовательно, "теневой флот" — это ключевой инструмент России для продолжения экспорта нефти вопреки санкциям, что оказывает значительное влияние как на экономику, так и на экологическую безопасность.

Ранее "Телеграф" сообщал, нанесут ли новые санкции существенный удар по финансовым ресурсам Кремля. Эксперты проанализировали и оценили реальную эффективность введенных ограничений и их влияние на экономику России.