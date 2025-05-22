"Будущие депутаты". Во Львове двое мальчиков придумали, как получить бесплатную пепси-колу (видео)

Сообразительные дети придумали, как воспользоваться системой

Во Львове на Сихове на камеру попал курьезный момент — мальчишки придумали лайфхак, как обеспечить себя бесплатной пепси-колой. Они пришли в ресторан KFC с пятилитровой бутылкой, которую наполняли напитком.

Парни попали на видео, когда в бутылке было уже больше половины. Мальчик лет 10-11 брал пепси-колу в KFC, где она безлимитная для тех, кто обедает в ресторане, и выносил товарищу (или брату), который ждал с бутылкой у входа. Поняв, что их снимают, ребята не испугались, а наоборот, начали махать оператору с видом победителей.

Как их "лайфхак" оценили в сети

"Сразу видно, что парни хакнули систему", — сказал автор видео.

"Будущие депутаты, наверное", — написали в подписи к кадрам.

В комментариях их назвали "гениями". Также выразили мнение, что в будущем, имея такое креативное мышление, мальчики смогут добиться успеха.

"Гении, все в дом", "Маленькие гении", "Такие дети как раз и становятся успешными в будущем, потому что имеют нестандартное мышление", — пишут комментаторы.

Как рассказывал "Телеграф", Львове в одном из местных автобусов возле водителя стоял огромный вазон с цветком. В комментариях пользователи начали шутить, что, скорее всего, так водители защищаются от пассажиров, которые хотят сесть рядом.