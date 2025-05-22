"Майбутні депутати". У Львові двоє хлопців вигадали, як отримати безкоштовну пепсі-колу (відео)

Кмітливі діти вигадали, як скористатися системою

У Львові на Сихові на камеру потрапив курйозний момент — хлопці вигадали "лайфхак", як забезпечити себе безплатною пепсі-колою. Вони прийшли до ресторану KFC з п'ятилітровою пляшкою, яку наповнювали напоєм.

Хлопці потрапили на відео, коли у пляшці було вже понад половина. Хлопець років 10-11 брав пепсі-колу у KFC, де вона є безлімітною для тих, хто обідає у ресторані, та виносив товаришу (чи брату), який чекав з пляшкою біля входу. Зрозумівши, що їх знімають, хлопці не злякалися, а навпаки, почали махати оператору з виглядом переможців.

Як їхній "лайфхак" оцінили в мережі

"Зразу видно, що хлопці хакнули систему", — сказав автор відео.

"Майбутні депутати, напевно", — написали у підписі до кадрів.

В коментарях малих назвали "геніями". Також висловили думку, що в майбутньому, маючи таке креативне мислення, хлопці зможуть досягти успіху.

"Генії, все в дім", "Малі генії", "Такі діти якраз і стають успішними в майбутньому, бо мають нестандартне мислення", — пишуть коментатори.

Як розповідав "Телеграф", Львові в одному з місцевих автобусів біля водія стояв величезний вазон з квіткою. В коментарях користувачі вже почали жартувати, що ймовірніше так водії захищаються від пасажирів, які хочуть сісти поруч.