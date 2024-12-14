"Мать издевалась и заставляла попрошайничать": что известно о жизни дочери самой старшей роженицы Украины (фото)

Девочка в 13 лет весила более 110 кг и не умела чистить зубы.

Многих украинцев всколыхнула история 13-летней девочки Ани Подвербной из Чернигова, которую родила мать в 65 лет, много времени женщина издевалась над ребенком и пренебрегала его потребностями. Однако жизнь Ани наладилась, она нашла новую семью и женщину, которая любит ее.

Об этом сообщает ТСН, пообщавшись с женщиной, ставшей опекуном девочки. Ее зовут Елена Ятченко, ей 54 года, проживает она также в Чернигове, работает швеей.

По словам женщины, она часто видела Аню с ее матерью Валентиной Подвербной, попрошайничающими на улице. При этом ребенок был одет не по погоде, а Валентина вела себя достаточно агрессивно. Елена пыталась помочь ребенку, однако ее мать не всегда это позволяла.

Женщина объясняет, что неоднократно общалась с Валентиной Подвербной, но та не менялась, а ребенок становился все более несчастным.

"Я слышала как Валентина обращалась к Ане, называя ее нецензурными словами, оскорбляя ее и унижая. Я пыталась поговорить с Подвербной, но все было бесполезно, она меня не слышала. Это заставило меня написать заявление в полицию", — говорит Елена Ятченко.

Заметим, что на странице девочки в Instagram есть видео, где слышно, как Подвербная общается с ней.

После продолжительного процесса женщина все же смогла забрать ребенка к себе и создать для нее настоящий дом.

"Ребенок раньше спал на разломанных досках и изодранном старом матрасе, в полной антисанитарии. Поэтому малейшее улучшение для нее были бы ощутимыми, но я все же хотела большего. Я хотела, чтобы Аня почувствовала, что такое семья, что такое настоящее тепло дома", – объясняет Ятченко.

Однако на этом препятствия не кончились, ведь в 13 лет Аня не знала некоторых элементарных вещей. К примеру, попечительница научила ее чистить зубы, как следить за собой. На фото видно, что у девочки был избыточный вес. По словам Елены, ребенок в 12 лет весил 111 кг.

"За этот год мы навели порядок с питанием, и сегодня вес Ани составляет 72 кг. Она стала более спокойной, здравомыслящей, научилась контролировать свои эмоции. Она изменилась как снаружи, так и внутренне", — говорит женщина.

Сейчас Аня ходит в школу и нашла друзей, она много читает, учится шить, вязать Ятченко добавляет, что 13-летняя девочка переживает за судебный процесс, ведь не хочет вернуться назад. Она периодически общается с матерью, но боится оставаться с ней наедине.

О состоянии здоровья Елена добавляет, что Ани сделали две операции на глазах, чтобы исправить косоглазие, пока ее состояние здоровья значительно улучшилось.

"Я ее люблю, как родного ребенка. Мы вместе готовимся к Рождеству и верим, что у нас все будет хорошо, а в Украине скоро наступит мир и покой", — добавляет женщина.

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