Борщ станет роскошью? Как изменение климата влияет на любимое блюдо украинцев

Цены значительно выросли в сравнении с прошлым месяцем

Свекла, как культура с высокой потребностью в воде, постепенно смещается с юга на запад Украины, где климат пока более благоприятен для ее роста. Есть вероятность, что выращивать ее будут исключительно в западной части страны. Соответственно, урожая может стать меньше, а цена на один из главных компонентов борща может подняться.

Как отметил член Совета Украинской водной ассоциации, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета Леонид Быцюра в комментарии РБК-Украина, климатические изменения не имеют границ. Из-за них в Украине смещаются природные зоны: степь передвигается к центру Украины и выше.

"Киев – это сейчас уже степь. Еще лет 10 назад степи здесь не было. По прогнозам Института водных проблем и мелиорации НААН, количество пахотных земель с недостатком водообеспечения возрастет: с 18,65 млн гектаров (60%) сейчас до 20,6 млн гектаров (67%) в 2050 году и до 25 млн гектаров (80%) в 2100-м. Надо будет больше орошения, осушения и водных ресурсов. Такие культуры как свекла передвигаются выше, с юга на запад. Есть прогноз, что свеклу будут выращивать только на Западе Украины в силу потребностей в обеспечении водой, которые имеет эта культура", – говорит эксперт.

Он также добавил, что изменения происходят уже сейчас. Их можно увидеть через изменение на разных уровнях, через изменение растительности. Появляются новые растения, насекомые и ракообразные. Они мигрируют, конкурируют с местными видами и распространяются.

В то же время на некоторых участках будет два урожая в год. Например, в Израиле тоже два урожая в год, однако у них мягкая весна.

"А у нас весной были очень сильные заморозки. А для проращивания растения важно, чтобы первые листья не были поражены. Заморозки их рост приглушили. Уже середина мая, а как сейчас прохладно. Все это негативно влияет на будущий урожай", – подчеркнул собеседник издания.

Сколько сейчас стоит свекла в Украине

На портале Минфин указано, что в мае 2025 года цена за килограмм свеклы в среднем по магазинам стоит 49,56 грн. Молодая свекла обойдется в разы дороже — 83,67 грн за килограмм.

Стоит отметить, что еще месяцем ранее, в апреле, стоимость килограмма свеклы составляла 33,19 грн, а молодой свеклы — 41,45 грн.

Цены на свеклу в Украине / Минфин

В супермаркете "Варус" килограмм свеклы обойдется в 44,90 грн.

В "Сильпо" купить килограмм свеклы можно за 55 гривен.

В Megamarket за килограмм свеклы просят 58,80 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с владельцем СООО " Энограй" Русланом Голубем. Он поделился возможными прогнозами относительно цен, рассказал, какие фрукты взлетят в цене, а что будет дешеветь.