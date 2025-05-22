Грубо, без объяснений: за что на самом деле уволили директора Лавры и что за этим стоит

Минкульт уволил руководителя Лавры прямо на улице

Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко был уволен с должности без предупреждения и объяснений. Представители Минкульта вручили приказ прямо на улице вечером 21 мая.

Увольнение руководителя Лавры вызвало широкий резонанс в обществе — "Телеграф" разобрался в деталях дела, вокруг которого поднялась шумиха. Что же послужило причиной такого решения министерства и почему руководителя отстранили именно таким способом?

В марте 2025 года специальная комиссия проверила, как заповедник ведет учет государственного имущества и ухаживает за историческими объектами. Как стало известно "Телеграфу", по результатам работы рабочей группы были рассмотрены следующие нарушения контракта:

Заповедник не полностью исполняет обязанности по сохранению памятников и эффективному использованию ресурсов;

Большинство объектов находятся в неудовлетворительном техническом, санитарном и пожарном состоянии;

Выявлены нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия;

Не утверждены важные документы, которые должны определить стратегию развития учреждения и планы его работы.

Также рабочая группа указала и на личные нарушения со стороны Остапенко:

Кофейня в корпусе №1 работает на основании договора, не соответствующего законодательству. Директор знал о проблеме, но разрешил заведению работать дальше;

У старого кирпичного забора без разрешения проводили работы — срезали и сменили металлические элементы;

Установили временную будку, не являющуюся государственной собственностью и не согласованную с администрацией. Собственника попросили убрать ее только через полгода;

У достопримечательности организовали стоянку автомобилей без соответствующих разрешений;

В корпусе №44 обнаружили вещи и документы Благотворительного фонда "Украинская лавра" без официальных договоренностей с заповедником.

Кроме того, рабочая группа дала ряд рекомендаций лично заповеднику, в том числе:

Снять с регистрации жителей, не имеющих права на постоянное проживание на территории;

Обновить технические документы на все строения;

создать новый отдел управления имуществом с минимум шестью работниками;

Разработать четкие планы развития и стратегию, обновить план организации территории;

Защитить памятники от разрушения – подписать охранные договоры на все исторические объекты;

Провести генеральную уборку территории;

Переместить икону из овощехранилища в соответствующее хранилище фондов.

Рабочая группа также поручила министерству культуры временно отстранить директора Остапенко на время дальнейшей проверки его деятельности. Ведомство должно провести служебное расследование по бездействию руководителя и возможных нарушений закона. Кроме того, спасатели должны провести внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Как прокомментировал увольнение министр Точицкий

Министр культуры Николай Точицкий объяснил увольнение "слабой позицией" Остапенко в исполнении закона о запрете московских религиозных организаций. По словам министра, руководитель заповедника не смог эффективно очистить Лавру от российского влияния.

"Московские попы осквернили Лавру, сделав ее местом торговли верой. Реальных изменений для освобождения от предприимчивого духа московской церкви не произошло", — заявил Точицкий. Он добавил, что страна не может ждать, пока остановится незаконная торговля и присутствие московских монахов.

Что говорят в ПЦУ

Митрополит Белоцерковский Евстратий Заря, спикер Синода ПЦУ, в Facebook раскритиковал работу предыдущего руководства заповедника. По его словам, представители МП до сих пор живут и служат на территории Лавры, несмотря на формальный запрет. Он упомянул ситуацию с храмом Живоносного источника, где служители МП вели деятельность и даже вели трансляции, хотя храм якобы был закрыт.

Заря отметил, что процесс освобождения пещер от контроля МП постоянно затягивается под разными предлогами. "Открытие доступа к пещерам и их святыням для украинской молитвы — это момент настоящего и окончательного освобождения Лавры от русмира", — написал он. Митрополит критиковал концепцию, по которой монастырю отводится роль экспонатов, а не полноценного украинского монастыря с богослужениями и монашеской жизнью.

Комментарий митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя)

Увольнение Остапенко прокомментировал и митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) — в народе Паша-мерседес. "Я рад, что правда восторжествовала. Таких "специалистов", как вы, нужно не только увольнять, но и привлечь к ответственности", — написал митрополит в сообщении Максиму Остапенко.

Фото — Фейсбук Максима Остапенко

Фото — Фейсбук Максима Остапенко

Фото — Фейсбук Максима Остапенко

Напомним, что митрополит УПЦ МП Павел находится под следствием, о чем ему и намекнул Остапенко в ответ.

Что говорят в защиту Остапенко

Журналистка Татьяна Пушнова в Facebook осудила методы увольнения, написав о "привете с 90-х" и сравнив действия чиновников с рейдерскими. Она подчеркнула заслуги Остапенко как археолога, военного и кавалера ордена "За заслуги".

Антон Дробович, бывший глава Украинского института национальной памяти, под сообщением Пушновой заметил, что действия МКСК без объяснений выглядят немотивированными. "Это же о руководстве национальной святыни во время одной из важнейших ее реформ за последние столетия. Здесь все как под лупой рассматривается обществом, все считывается как политический сигнал", — написал он.

Пушнова согласилась, что от таких действий страдает репутация заповедника и Лавры в целом — всех положительных преобразований, которые она претерпевает в последние годы.

Кто такой Максим Остапенко

Максим Остапенко – украинский археолог, ученый и военный ВСУ, кавалер ордена "За заслуги" III степени. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Остапенко добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, откуда был отозван на должность и.о. главы национального заповедника.

Директором заповедника Киево-Печерская Лавра Остапенко стал 28 октября 2023 года. До этого 15 лет возглавлял "Хортицу" в Запорожье, где его команда открыла скифское городище и другие археологические достопримечательности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как монахи МП затягивают возвращение святыни государству. Несмотря на решение суда, Киево-Печерская лавра остается полем борьбы.