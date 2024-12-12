Он сравнивал Януковича с Иисусом и угрожал Зеленскому: как продвигается дело против митрополита "Паши Мерседеса"

В прошлом году Лебедю предъявлены обвинения по двум статьям

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, которого в народе прозвали как "Паша Мерседес", прославился многими скандальными заявления. А в прошлом году СБУ сообщила ему о подозрении, поскольку правоохранители нашли доказательства того, что он оправдывал и поддерживал российскую агрессию.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал "Паша Мерседес" и как продвигается судебный процесс по его делу. Также мы напомним, в каких скандалах фигурировал митрополит и что говорил об Украине.

Чем прославился митрополит "Паша Мерседес"

Экс-наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел часто становился объектом журналистских расследований, в которых его обвиняли в поведении, противоречащим христианским заповедям. За любовь к роскошной жизни и дорогим авто, в частности к его Mercedes-Benz S-класса, митрополиту дали прозвище "Паша Мерседес".

Митрополит Павел получил прозвище "Паша Мерседес", Фото: Радио Свобода

За время своего наместничества митрополит Павел регулярно фигурировал в скандалах, связанных с коррупцией, махинациями и отмыванием денег московским патриархатом. Он не скрывал своего особого отношения к Российской Федерации, поэтому стал противником Православной церкви Украины.

"Паша Мерседес" боготворил беглого президента Украины Виктора Януковича, во время торжественной службы в Лавре он сравнил его с Иисусом Христом и заявил, что УПЦ (МП) будет с ним до конца. Поэтому, когда начался Евромайдан, митрополит одобрял действия правоохранителей, насмехаясь над студентами, которых якобы "купили".

Митрополит Павел сравнивал Януковича с Иисусом

В 2018 году митрополит заявил, что Крым никогда не был украинским, и что в нашей стране нет Московского патриархата, а есть "Русская православная церковь". По мнению Павла, присоединение Крыма к Украине в 1954 году было "незаконным". А спустя год в интервью газете "Сегодня" и вовсе назвал Украину агрессором в войне на Донбассе.

Митрополит Павел никогда не считал Крым украинским

В 2020 году во время Международного фестиваля православного кино "Покров" экс-наместник Киево-Печерской лавры заявил о том, что Украине нужно единство с Россией, а когда в феврале 2022 года началась полномасштабная война, митрополит Павел не стал осуждать действия путинского режима, сказав, что украинцы "пожинают плоды".

Где сейчас митрополит Павел и в чем его обвиняют

В декабре 2022 года "Паша Мерседес" попал в санкционный список Украины за то, что "поддерживает действия и политику РФ, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности". В марте 2023 года, когда начал истекать срок пребывания митрополита в Киево-Печерской лавре, он записал видео с угрозами президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Говорю вам, господин президент и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они упадут на ваши головы… Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок", — заявил Павел.

Павел Лебедь пригрозил Зеленскому и его семье

В апреле 2023 года на фоне противостояния украинских властей с Киево-Печерской лаврой митрополиту Павлу было предъявлено обвинение в "разжигании межрелигиозной розни и оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины". Шевченковский суд Киева тогда избрал представителю УПЦ МП меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а также обязал носить электронный браслет.

Митрополит Павел получил подозрение по двум статьям, Фото: УНИАН

В июле Соломенский суд Киева решил, что митрополит должен находится под стражей. А спустя два месяца его снова посадили под круглосуточный домашний арест, поскольку за него был внесен залог в размере более 33 миллионов гривен. Во время ареста "Паша Мерседес" должен находиться в своем доме, расположенном в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области. В апреле 2024 года с митрополита сняли электронный браслет.

В среду, 11 декабря 2024 года, в Печерском райсуде Киева состоялось судебное заседание по рассмотрению дела митрополита Павла. На заседании адвокаты подозреваемого произнесли свои вступительные речи и определили порядок исследования доказательств. Адвокаты подозреваемого сказали, что суд должен заслушать более 180 свидетелей.

В Киеве состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла, Фото: Суспільне

Сторона защиты экс-наместника Киево-Печерской лавры продолжает уверять, что уголовное дело против митрополита носит заказной характер. Следующее заседание запланировано на 28 января.

"Телеграф" писал ранее, что бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь в свое время отпустил грехи маньяку Анатолию Оноприенко. После этого последний совершил еще несколько убийств.