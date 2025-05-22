Грубо, без пояснень: за що насправді звільнили директора Лаври і що за цим стоїть

Мінкульт звільнив керівника Лаври просто на вулиці

Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максима Остапенка звільнили з посади без попередження та пояснень. Представники Мінкульту вручили наказ просто на вулиці ввечері 21 травня.

Звільнення керівника Лаври викликало широкий резонанс у суспільстві — "Телеграф" розібрався у деталях справи, довкола якої здійнявся галас. Що ж стало причиною такого рішення міністерства і чому керівника відсторонили саме таким способом?

У березні 2025 року спеціальна комісія перевірила, як заповідник веде облік державного майна та доглядає за історичними об'єктами. Як стало відомо "Телеграфу", за результатами роботи робочої групи було розглянуто такі порушення контракту:

Заповідник не повністю виконує обов'язки щодо збереження пам'яток і ефективного використання ресурсів;

Більшість об'єктів перебуває у незадовільному технічному, санітарному та пожежному стані'

Виявлено порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини'

Не затверджені важливі документи, які мали визначити стратегію розвитку установи та плани її роботи.

Також робоча група вказала і на особисті порушення з боку Остапенка:

Кав'ярня у корпусі №1 працює на підставі договору, який не відповідає законодавству. Директор знав про проблему, але дозволив закладу працювати далі;

Біля старої цегляної огорожі без дозволу проводили роботи — зрізали і змінили металеві елементи;

Встановили тимчасову будку, яка не є державною власністю і не була узгоджена з адміністрацією. Власника попросили прибрати її лише через півроку;

Біля пам'ятки організували стоянку автомобілів без відповідних дозволів;

У корпусі №44 знайшли речі і документи Благодійного фонду "Українська лавра" без офіційних домовленостей з заповідником.

Крім того, робоча група дала низку рекомендацій особисто заповіднику, серед них:

Зняти з реєстрації мешканців, які не мають права на постійне проживання на території;

Оновити технічні документи на всі будівлі;

Створити новий відділ управління майном з мінімум шістьма працівниками;

Розробити чіткі плани розвитку і нову стратегію, оновити план організації території;

Захистити пам'ятки від руйнування — підписати охоронні договори на всі історичні об'єкти

Провести генеральне прибирання території;

Перемістити ікону з овочесховища до відповідного сховища фондів.

Робоча група також доручила міністерству культури тимчасово відсторонити директора Остапенка на час подальшої перевірки його діяльності. Відомство має провести службове розслідування щодо бездіяльності керівника та можливих порушень закону. Крім того, рятувальники мають провести позапланову перевірку дотримання вимог пожежної безпеки.

Як прокоментував звільнення міністр Точицький

Міністр культури Микола Точицький пояснив звільнення "слабкою позицією" Остапенка у виконанні закону про заборону московських релігійних організацій. За словами міністра, керівник заповідника не зміг ефективно очистити Лавру від російського впливу.

"Московські попи осквернили Лавру, зробивши її місцем торгівлі вірою. Реальних змін для звільнення від підприємливого духу московської церкви не відбулося", — заявив Точицький. Він додав, що країна не може чекати, поки зупиниться незаконна торгівля та присутність московських ченців.

Що кажуть в ПЦУ

Митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря, речник Синоду ПЦУ, у Facebook розкритикував роботу попереднього керівництва заповідника. За його словами, представники МП досі живуть і служать на території Лаври, незважаючи на формальну заборону. Він згадав ситуацію з храмом Живоносного джерела, де служителі МП проводили діяльність і навіть вели трансляції, хоча храм нібито був закритий.

Зоря зазначив, що процес звільнення печер від контролю МП постійно затягується під різними приводами. "Відкриття доступу до печер і їхніх святинь для української молитви — це момент справжнього і остаточного звільнення Лаври від русміра", — написав він. Митрополит критикував концепцію, за якою монастирю відводиться роль експонатів, а не повноцінного українського монастиря з богослужіннями та чернечим життям.

Коментар митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя)

Звільнення Остапенка прокоментував і митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) — у народі Паша-мерседес. "Я радий, що правда восторжествовала. Таких "спеціалістів", як ви, треба не лише гняти, а й притягнути до відповідальності", — написав митрополит у повідомленні Максиму Остапенку.

Фото - Фейсбук Максима Остапенка

Фото - Фейсбук Максима Остапенка

Фото - Фейсбук Максима Остапенка

Нагадаємо, що митрополит УПЦ МП Павло наразі перебуває під слідством, про що йому й натякнув Остапенко у відповідь.

Що кажуть на захист Остапенка

Журналістка Тетяна Пушнова у Facebook засудила методи звільнення, написавши про "привіт з 90-х" і порівнявши дії чиновників з рейдерськими. Вона підкреслила заслуги Остапенка як археолога, військового та кавалера ордена "За заслуги".

Антон Дробович, колишній голова Українського інституту національної пам'яті, під дописом Пушнової зауважив, що дії МКСК без пояснень виглядають невмотивованими. "Це ж про керівництво національної святині в часі одної з найважливіших її реформ за останні століття. Тут все як під лупою розглядається суспільством, все зчитується як політичний сигнал", — написав він.

Пушнова погодилася, що від таких дій страждає репутація заповідника і Лаври в цілому — всіх позитивних перетворень, яких вона зазнає останні роки.

Хто такий Максим Остапенко

Максим Остапенко — український археолог, науковець та військовий ЗСУ, кавалер ордена "За заслуги" III ступеня. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Остапенко добровільно вступив до лав Збройних Сил України, звідки був відкликаний на посаду в.о. очільника національного заповідника.

Директором заповідника "Києво-Печерська Лавра" Остапенко став 28 жовтня 2023 року. До цього 15 років очолював "Хортицю" в Запоріжжі, де його команда відкрила скіфське городище та інші археологічні пам'ятки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як монахи МП затягують повернення святині державі. Попри рішення суду, Києво-Печерська Лавра лишається полем боротьби.