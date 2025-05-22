Таких атак Украина еще не видела. Как Россия может изменить тактику ударов "шахедами"

Речь идет не только о модернизации дронов

Россияне могут запустить до 500 дронов для атаки Украины. Так как они не только модернизируют БПЛА, увеличивая его боевую нагрузку до 80 кг, а ускоряют производство в целом.

Об этом рассказал Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ в эфире "Новости.Live". По его словам, сейчас на поле боя вышеуказанных модернизированных дронов нет, но они точно появятся.

"Их массовость позволяет использовать их сотнями. Если раньше мы видели по 50-100 дронов, которые пытались в сутки по всей стране лететь. То с такими темпами это может быть и 500 и больше дронов в сутки. Ведь производство там поставлено на очень серьезный уровень", — сказал Ярославский.

По его словам, если сравнивать производство дронов Украины и России, то они фактически идут на равных. Однако Кремль пытается ускорять этот процесс любой ценой.

"У нас еще много производителей, производящих по подвалам, то в РФ это делает на крупных предприятиях", — добавляет Ярославский.

Заметим, по данным Воздушных сил Украины, в течение 10 дней (11-21 мая) Россия использована для атак по Украине более 1079 БПЛА. Ежедневно над территорией Украины фиксировали от 10 до 150 дронов в сутки.

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