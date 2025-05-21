Сразу несколько регионов РФ оказались под атакой дронов: там уже заявили о массовых сбитиях

В России уже отчитались о сбитии

Вечером 21 мая в нескольких регионах центральной России, в том числе в Рязанской, Московской, Орловской и Курской областях, были зафиксированы интенсивные атаки беспилотников. По данным российских источников, наиболее напряженной ситуация стала в городе Рязань, где в течение часа жители сообщали о серии громких взрывов, работе систем противовоздушной обороны и характерных звуках пролета дронов.

Минобороны РФ заявило, что с 18:00 до 20:00 по московскому времени силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было уничтожено и перехвачено в целом 37 украинских БПЛА самолетного типа: 16 — над Курской областью, 11 — над Московским регионом, 5 — над Рязанской, 4 – над Орловской, еще один – над территорией временно оккупированного Крыма. О жертвах или значительных разрушениях пока не сообщается.

Источники из российских Telegram-каналов указывают на "попытку массированного прорыва в тыл", в частности, в направлениях Скопинского и Милославского районов Рязанщины, а также ожидаемые пролеты со стороны Липецкой области.

В ряде сообщений местных пабликов отмечается, что над Подвязьем и окрестностями Рязани наблюдали не менее 12 взрывов, вероятно — результат работы систем ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на среду, 21 мая, российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников. В результате ударов пострадали два предприятия, повреждены линии электропередач, в нескольких районах города зафиксировано отключение электроэнергии.