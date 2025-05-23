Никогда не переходите на Vodafone, прежде чем узнаете это. Кто может воспользоваться скидкой

Оператор резко снижает цены, но не для всех

Vodafone часто критикуют его абоненты из-за высоких тарифов. Мобильный оператор предлагает скидки, однако воспользоваться предложением могут далеко не все.

Кто может воспользоваться сниженными тарифами

Акционные тарифы Vodafone предлагает только тем, кто переходит на него с других операторов. Услуга переноса номера (MNP) позволяет сохранить свой номер при переходе к другому оператору. При этом номер останется абсолютно таким, как был – даже код в начале номера, например 063, 096, 067 останется тот же.

Какие тарифы предлагают новым абонентам

Переходящим на Vodafone предлагают немаленькие скидки на тарифы. К примеру, тариф Turbo для действующих пользователей стоит 270 гривен за 4 недели. Для "новеньких" — всего 200. Joice Pro — постоянная цена — 330 гривен, для новых абонентов — 250. Joice Max за который абоненты Vodafone должны платить 450 гривен, для перешедших с других операторов будет стоить 340 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец, который был с этим оператором почти 20 лет, рассказал, на какие уловки пошел Vodafone, когда он решил перейти на другого оператора. Ситуация настолько возмутила мужчину, что решил принципиально перейти и перевести семью на другого оператора.