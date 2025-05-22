Был первым таким в мире: почему мост Патона в Киеве особенный, и что с ним происходит сегодня

Легендарный мост Патона в Киеве, более 70 лет служащий главной переправой через Днепр, сегодня оказался на грани техногенной катастрофы

Мост имени Евгения Патона — одно из самых выдающихся инженерных сооружений Киева, уже более 70 лет соединяющих правый и левый берега Днепра. Открытый в 1953 году, он стал первым в мире цельносварным металлическим мостом такой длины – более 1,5 километра.

Мост Патона соединяет центральные районы Киева с жилыми массивами на Левом берегу, обеспечивая ежедневную перевозку тысяч автомобилей. Сначала по нему проходила трамвайная линия (1954-2004), после чего ее заменили троллейбусами. Мост также известен своей панорамой на Днепр.

История и технические особенности

Идея моста принадлежит академику Евгению Патону – пионеру сварочных технологий. Строительство началось в 1939 году, но из-за войны приостановилось и возобновилось только в 1950-х. Мост имеет длину 1543 метра и состоит из восьми пролетов, удерживающих стальные и бетонные опоры. Главной инновацией стало применение автоматической и полуавтоматической сварки, благодаря которой было выполнено более 10668 метров сварных швов. Все элементы моста соединены без использования болтов или заклепок, что сделало его первым в мире цельносварным мостом такого масштаба. Это позволило получить монолитную металлическую конструкцию, которая выдерживает значительные нагрузки и имеет высокую долговечность.

Въезд на мост со стороны правого берега украшен пропилеями в дорическом стиле, а с левого — двумя колоннами высотой 20 метров. В 1968 году на мосту установили полужесткое декоративно-художественное ограждение, которое было первым такого рода в СССР и повысило безопасность движения.

Современное состояние и проблемы разрушения

Несмотря на свою уникальность, мост Патона уже давно находится в критическом состоянии. Официально его признали аварийным еще в 2017 году, а в 2018 он был отнесен к пятому, самому низкому эксплуатационному состоянию, что означает нетрудоспособность сооружения. Коррозия постепенно разрушает металлические конструкции, особенно нижний пояс моста, толщина которого уменьшилась почти вдвое – с 14 до 5-7 миллиметров.

Повреждение усилилось после 2013 года, когда во время замены коммуникаций под тротуарами на мост попадал мусор, что способствовало ускоренной коррозии. Лотки для отвода воды, которые должны защищать металл от влаги, давно разрушены, что только усугубляет ситуацию.

В 2023 году эксперты Министерства инфраструктуры зафиксировали критические повреждения: трещины в бетоне опор, сквозную коррозию балок и разрушение основных элементов конструкции. На мосту ограничили движение по крайним полосам, а также запретили проезд транспорта с нагрузкой более 6 тонн на ось.

В Институте электросварки имени Патона неоднократно отмечали, что мост просто упадет, если не принять срочные меры. Он не обслуживался фактически с 1953 года, там страшная коррозия, и накапливающийся мусор ускоряет разрушение. В то же время в КГГА уверяют, что продолжаются плановые работы по очистке главных балок, но это лишь временные меры.

Несмотря на все вызовы, мост остается важной частью городской инфраструктуры и памятником инженерной мысли ХХ века. Но его восстановление – не только вопрос безопасности, но и сохранение исторического наследия столицы.

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