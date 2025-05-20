"Восстанавливать нечего". Россияне окончательно отказались от "Азовстали": как выглядело предприятие (фото)

Комбинат выглядит как кадры из постапокалиптического фильма

Россияне разрушили "Азовсталь" во время захвата Мариуполя в 2022 году. Разрушения настолько значительны, что оккупанты не собираются восстанавливать предприятие, но хотят сделать на "Азовстали" постиндустриальный парк.

Как сообщают росСМИ, об этом заявил Олег Моргун, которого россияне сделали так называемым "мэром" оккупированного Мариуполя. Он заявил, что "восстанавливать особо нечего, потому что завод очень сильно пострадал".

"Будем делать там рекреационную зону, потому что море, он находится на территории Азовского моря", — заявил Моргун.

Как выглядит "Азовсталь" сейчас

На кадрах февраля-апреля 2025 года можно увидеть, что почти за три года оккупации россияне не восстанавливали завод. Он совершенно заброшенный, территория поросла травой, деревьями и сорняками. Здания разбиты и разрушены российскими бомбами.

Единственное, что восстановили оккупанты — стела погибшим во время Второй мировой войны азовстальцам. В начале полномасштабного вторжения она была полностью уничтожена российскими снарядами. До февраля 2024 года они ее восстановили, заменив символ завода на советский "серп и молот".

Что известно об "Азовстали"

"Азовсталь" — это металлургический гигант, имеющий почти 100-летнюю историю. Предприятие охватывает огромную территорию между рекой Кальмиус с одной стороны и берегом Азовского моря – с другой. У завода свой собственный грузовой порт и разветвленная система подземных коммуникаций.

Комбинат с полным металлургическим циклом являлся украинским монополистом по выпуску некоторых видов металлопроката. По уровню валового дохода занимал третье место среди металлургических предприятий Украины. Ежегодно производил 6 млн т чугуна, 7 млн т стали, 4,5 млн т проката, 1,5 млн т агломерата.

С 18 марта по 16 мая 2022 года украинские военные, в том числе бойцы полка "Азов", 36-й бригады морпехов и других подразделений, держали оборону Мариуполя на территории "Азовстали". Комбинат превратился в крепость, где находились до 3 тысяч человек, в том числе женщин и детей.

Взяв завод в осаду, россияне сбрасывали на "Азовсталь" тяжелые авиабомбы. После долгой обороны, отказов России от гуманитарных коридоров и постоянных бомбардировок, гарнизон сдался по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Защитники попали в плен, часть из них позже обменяли.

Как рассказывал "Телеграф", 9 мая 2025 года оккупанты устроили в Мариуполе отвратительное действо. Они привлекли даже детей.