Назад в СССР. 9 мая оккупанты устроили в Мариуполе отвратительное действо (фото и видео)

Автомобили с российскими и советскими флагами ехали по улицам Мариуполя на фоне многоэтажек без окон

Мариуполь в оккупации не только стоит в руинах, но и вынужден терпеть пропагандистские мероприятия, которые устраивают россияне, чтобы промывать мозги местным жителям. В частности, на 9 мая там устроили действо в духе Советского Союза.

Фото и видео с мероприятий 9 мая в оккупированном Мариуполе публикует Telegram-канал "Мариуполь сейчас", кадры подписали "назад в СССР". Экспозиция "Бессмертный полк" российских оккупантов прошла на фоне разрушенного россиянами Горсовета Мариуполя.

В Приморском парке устроили народные гуляния под советские песни. Женщины средних лет в советской форме танцевали, их снимали на телефоны. Действо не только выглядит как портал в прошлое, но и вызывает негодование, потому что это неуважение к памяти тысяч мариупольцев, которых в собственном городе убили россияне в начале вторжения в 2022 году.

Очень символично выглядит автопробег. Автомобили с российскими и советскими флагами ехали по улицам Мариуполя на фоне домов без окон. Прошло три года с момента захвата города россиянами, а они не смогли даже вставить окна. Однако на пропаганду оккупанты находят деньги.

На празднование согнали детей

На празднование собрали подростков. У детей во время мероприятия были очень напряженные и грустные лица. На это обратили внимание в комментариях.

"А чего грустные все такие?", "Какие все радостные лица", — иронизируют в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне открыли в Мариуполе памятник началу оккупации. Церемония открытия очень символично происходила на фоне разрушенных многоэтажек.