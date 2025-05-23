Ну наконец-то: в Евросоюзе подтвердили планы лишить Венгрию права голоса

Совет ЕС планирует провести заседание министров, в ходе которого будет рассмотрен запуск процедуры лишения Венгрии права голоса

Венгрия из-за политики пророссийского правительства Виктора Орбана рискует попасть в политическую изоляцию в Европейском Союзе. Страну собираются лишить права голоса при принятии решений, причиной указано нарушение ценностей ЕС.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета Евросоюза. 27 мая Совет планирует провести заседание, в ходе которого будет рассмотрен запуск процедуры против Венгрии в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе. Эта статья позволяет ограничить права страны-участника ЕС, в том числе лишить ее голоса при принятии решений, если с ее стороны было зафиксировано серьезное нарушение основных ценностей блока.

Соответствующую процедуру Европейский парламент, кстати, инициировал еще в сентябре 2018 года, однако пока что все ограничивалось лишь слушаниями по вопросу ситуации, которая сложилась в Венгрии из-за действий правительства Орбана. 27 мая пройдет восьмое слушание, по итогам которого будет приниматься решение о запуске процедуры ограничения прав Будапешта.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе, к сожалению, не позволяет исключить страну-нарушителя из состава блока (механизмы исключения страны из ЕС до сих пор не разработаны, возможен только добровольный выход, как было с Великобританией). Тем не менее она позволяет существенно ограничить права государства-члена. Фактически Венгрию отстранят от принятия решений другими членами ЕС.

Тем временем правительство Виктора Орбана на фоне шпионского скандала в Закарпатье и развала собственной экономики обвинило Украину в якобы проведении "спецоперации" по срыву так называемого "национального опроса" венгров. На этом "опросе" Орбан и его клика с помощью манипулятивных вопросов планировали "нарисовать" якобы неприятие венграми вступления Украины в Европейский Союз.

"Телеграф" напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимира Путина и враг Украины. Только с начала 2025 года он уже совершил ряд антиукраинских действий. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы.